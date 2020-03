“Ser un gran futbolista y representar a mi país en todo el mundo es la meta que quiero cumplir, nací y crecí en una familia donde hacer deportes era una manera de cosechar éxitos y hoy en día a mis 14 años de edad, puedo decir que me siento satisfecho con todo lo que he logrado”, así se expresó Manuel Gutiérrez, deportista sucrense.

Manuel nos comentó que desde que tenía 4 año se inscribió en el equipo de fútbol Golazo y desde entonces ha cosechado éxitos que le han pemitido consagrarse como Medio Campista Extremo, que es la posición que actualmente juega en su equipo.

“Aunque mí papá jugó toda su vida baloncesto y mi hermana Oriana Gutiérrez jugó 5 en la selección de Baloncesto de Aragua, yo decidí emprender mí camino en el fútbol y gracias a mi disciplina y constancia he logrado ser Champion Gol en la categoría sub-12 y sub- 15 y en el Campeonato Nacional 2019, fui el jugador más valioso”.

Resaltó que el apoyo de su familia ha sido fundamental para fortalecer todas las destrezas y habilidades en el campo de fútbol, cada logro es un punto personal que me anoto. “Muchas veces no nos atrevemos a soñar, pero con esfuerzo y dedicación nada es imposible. Además de ser una figura del fútbol, me gustaría estudiar una carrera militar y seguir contando con el apoyo de toda mi familia”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA