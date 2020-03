Los juegos tradiciones se han convertido en una nueva modalidad para fomentar el deporte entre los niños, niñas y adolescentes. En la parroquia San Francisco de Asís, municipio Zamora, tres niños talentosos demostraron sus habilidades y destrezas en metra y papagayo, sin abandonar sus sueños de ser grandes profesionales.

PASIÓN POR LA METRA

A sus 13 años de edad, Enyerlin Bautista sueña con llegar a ser una reconocida abogada, sin dejar su pasión por el juego tradicional, categoría metra. “Desde muy pequeña veía en el patio de mi casa como mis hermanos y primos jugaban metra, crecí viéndolos jugar, comencé participando en pequeños torneos por la cuadra de mi casa y así fui agarrando más experiencias y a mis 13 años tengo muchas medallas de oro y premios gracias a mis destrezas con las metras”.

Pero además de jugar también sueño con ser abogada, ejercer el Derecho y ayudar a muchas personas que no tengan recursos. “Para mí lo más importante es no dejar de soñar y a pesar de mi corta edad, me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado en tan corto tiempo. Me gustaría ayudar a muchos niños de mi comunidad a cumplir sus metas y sueños como lo estoy haciendo yo, no importa que muchos me califiquen como un varón, yo me siento satisfecha con todo lo que he logrado”.

VOLANDO COMO EL PAPAGAYO

Para Moisés Padrón, de 12 años, volar papagayo con sus amigos de la cuadra, era uno de sus pasatiempos favoritos. “Como no tenía otra manera de pasar el tiempo y no había dinero, lo más fácil era agarrar una bolsa, varillas y pabilo, y hacer un papagayo, salir a jugar con mis amigos. Había una competencia sana entre nosotros y a medida que fue pasando el tiempo fui perfeccionando muchas técnicas que me permitieron destacarme en el área y participar en muchos campeonatos donde quedé campeón en varias oportunidades”.

Volar papagayo no es lo único que me apasiona – dijo Padrón- tambien me esfuerzo en mis estudios, actualmente estudio 7mo grado y algún día me convertiré en un excelente médico forense y poder ayudar a mi familia y darles muchas más satisfacciones a mis padres. “A veces hay que soñar y luchar para convertir esos sueños en realidad”.

EL VUELO DE YORVIS

Además de ser aeromoza, Yorvis Fernández de 11 años de edad y estudiante de 6to grado, se ha destacado en las disciplinas de juegos tradicionales en la categoría de papagayo. “Mi corta edad no es impedimento para querer alcanzar más metas, este año participé en los Juegos Comunales Tradicionales y me gané una medalla para mi municipio Zamora, quiero estudiar y llegar lejos. Los niños tenemos derecho a soñar y ser felices y más con lo que nos gusta hacer”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA