Donald Trump descartó una cuarentena nacional ante la pandemia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descarta la aplicación una cuarentena nacional ante la pandemia del coronavirus.

“Tenemos casi 160 millones de empleos y no podemos apagarlos y pensar que va a ser maravillos”, aseguró el mandatario estadounidense en conferencia de prensa desde La Casa Blanca.

“Habrá repercusiones tremendas. Habrá numerosas muertes. Probablemente más muertes debido a eso que al coronavirus”, destacó el jefe de Estado.

President Trump on economy: "We can't turn that off and think it's going to be wonderful. There'll be tremendous repercussions. There will be tremendous death…probably more death from that than anything that we're talking about with respect to the virus." pic.twitter.com/82WEb4HJ8z

