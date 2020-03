A sus 7 años de edad, Ainoha Aragot, conocida en el mundo artístico como “La Osa del Folclor”, ha desarrollado habilidades en el canto que han asombrado a más de un turmereño que ha disfrutado de su voz y show en cada uno de los escenarios que se ha presentado.

Loading...

Ainoha, una niña muy vivaz, de dulce sonrisa, no le teme a los flashes ni a los micrófonos. “Yo me inicié en la música cuando tenía tres años de edad, mi papá y mi mamá escuchaban canciones llaneras y las cantaban, crecí escuchándolos y me aprendí todas las letras, ya no eran ellos solamente los que cantaban ahora éramos un trío que entonábamos las canciones de Reina Lucero, Luis Silva, Scarlet Linares, Reinaldo Armas y de todos aquellos que se dedican a enaltecer nuestra música venezolana”.

Sin dudar la pequeña dijo que dentro de su repertorio musical nunca puede faltar Carrao, Carrao de Reina Lucero. “Me gusta mucho como canta y cuando yo sea grande quiero ser como ella, mientras tanto me conformo con ser la mini Reina Lucero”.

Otra de las canciones que no puedo dejar de interpretar es “Fiesta Venezolana” de Scarlet Linares, “El Alcaraván” de Simón Díaz y de Luis Silva me gusta mucho “Como no voy a decir”, dijo Ainoa, agregando que con sus padres y su hermana de 20 años, recorrieron los estados Barinas, Apure y Guárico, donde aprendió a querer más la música llanera.

“Hay cantantes de música llanera que sólo cantan un renglón, yo canto Pasaje Sabanero, Estilizado y Recio. Gracias a mis profesores Joaquín Rondón, Eduardo Fajardo, Omar Lovera, Zaida Sarmiento, Karla Camarón, Dilia y Luis, por ayudarme a perfeccionar mis habilidades en la música”, señaló “La Osa del Folclor”

ADEMÁS DE CANTANTE QUIERO SER CHEF Y MÉDICO

Además de su pasión por la música, la pequeña Ainoha nos comentó que la cocina y la medicina también son su pasión. “Mientras canto puedo cocinar ricos platos, por eso también me gustaría ser chef, he ayudado a mi mamá en la cocina, hago pizza, pan de jamón, biscochos y espero aprender un poco más”.

También me gustaría ser médico y ayudar a todas esas personas que no tienen dinero para ir al doctor cuando se sientan mal. “Mis padres Maira de Jesús y Juan Carlos, siempre me han dicho que hay que ayudar a los demás y que lo más importante es saber competir, así no ganemos el premio el aprendizaje en cada festival o competencia es lo que cuenta”.

Finalmente quiso enviar un mensaje a todos aquellos niños que les gusta cantar y no se han atrevido a intentarlo hasta cumplir todas sus metas. “Nunca hay que dejar de soñar”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA