Si estás embarazada y te preocupa el coronavirus, oficialmente nombrado COVID-19, hay ciertas precauciones básicas que puedes tomar para cuidarte a ti y a tu familia, primeramente manten la calma.

Loading...

Los datos sobre el embarazo y el coronavirus son muy limitados, pero basándose en información publicada de la American Academy of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), parece que COVID-19 no supone un riesgo mayor para mujeres embarazadas de lo que es para la población en general.

Si bien no hay una vacuna para el coronavirus, todas las medidas preventivas del CDC son las mismas que usarías para protegerte de la gripe.

Otra gran recomendación es estar en calma ante el COVID-19

Aparte de las recomendaciones típicas por una gripe, si estás emabarazada manten la calma ante el covid-19, no estás sola. En realidad, es perfectamente normal sentirte ansiosa durante el embarazo aún cuando todo marcha bien. Lidiar con el estrés y cuidar de ti es lo mejor que puedes hacer para un embarazo saludable. Considera:

Decir “no” y bajar el ritmo o incluso quitar actividades de tu lista diaria.

Dejar o pedir ayuda con algunas tareas. Si te es posible mejor toma un libro, una siesta o cualquier cosa que te ayude a relajarte.

Usa tus días por enfermedad en tu empleo, si los tienes, solo concéntrate en ti y en estar en calma.

Practica la respiración profunda, unos estiramientos o yoga (mira nuestra sección de yoga en el embarazo).

Haz una planeación de alimentos bien balanceados y que te den energía, también de snacks.

Vete a la cama temprano

Sáltate las noticias, o al menos algunos. Sí, las noticias sobre el coronavirus cambian en poco tiempo, pero no necesitas saber todos los detalles de cada evento. Considera evitar del todo los canales de noticias y programas que sabes que causan más alarma. Lo que sí importa en tu salud.

Ven a la comunidades vituales como BabyCare para hablar de otros temas aparte del coronavirus.

Si sientes demasiada tensión, pide a tu médico o partera que te recomienden un terapista, haz todo lo posible por mantener tu embarazo saludable y reducir tu probabilidad de depresión posparto. Si te sientes muy triste, infórmate sobre la depresión en el embarazo.

Por otra parte, quizá hayas escuchado algunos comentarios sobre el coronavirus que pueden preocuparte, la OMS aclara ciertos mitos:

El clima frío y la nieve no matan al coronavirus

El coronavirus se puede transmitir en todo tipo de clima, incluso el muy húmedo y caliente

Tomar baños calientes tampoco mata al coronavirus (de todas formas las embarazadas no deben tomar baños muy calientes)

El coronavirus no se transmite por picadura de mosquito

Los secadores de manos no matan el virus del coronavirus

Tomar antibióticos no previene ni ataca al coronavirus

BabyCenter