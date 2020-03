Médicos dan consultas en línea para evitar colapso de hospitales

A través de sus cuentas en Instagram y Twitter, el médico venezolano Ernesto Pérez informaba a sus seguidores que estaba a la disposición de sus seguidores para responder dudas sobre el coronavirus o sobre malestares que aquejaran a personas que estuvieran en cualquier ciudad del mundo con medidas de aislamiento.

“También dentro de la paranoia y la histeria que hay, me escriben mucho si es verdad que tomar agua caliente, que si tomar limón. Esos mitos que andan rodando en cadenas de WhatsApp. He recibido consultas de medicina general. Un chico que por usar guantes todo el día ha tenido dermatitis por contacto”, afirmó Pérez.

En los primeros tres días desde que ofreció consultas gratuitas, a través de su portal en Internet, atendió, según sus números, a 1.015 pacientes.

“yo lo vi como una herramienta para no saturar los sistemas de salud y, como médico, yo creo que es lo más importante que vaya a vivir en mi carrera. Porque hace muchos años que no vivíamos una pandemia tan importante como esta”, dijo Pérez.

Nathaly Bayed, psicólogo clínico

Aseguró, “La mayoría de las consultas que he tenido últimamente han estado vinculadas más hacia el tema de cómo manejar ansiedad en este momento. La ansiedad producida no solo por confinamiento, si no de saber cuáles pueden ser las consecuencias de lo que estamos viviendo. El miedo ante la presencia de un virus y que hay demasiada información y desinformación”.

“Yo también trabajo con pacientes con relaciones complicadas con la alimentación, trastornos alimentarios. En momentos como éstos, la ansiedad es un disparador de esas conductas”, finalizó.