Plácido Domingo da positivo por coronavirus

El reconocido cantante español, Plácido Domingo, ha confirmado a través de sus redes sociales que ha dado positivo por coronavirus.

“Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y los resultados han dado positivo”, escribió el tenor, de 79 años, en su cuenta de Facebook.

Además, Domingo ha instado a su seguidores a “que sean extremadamente cuidadosos, sigan las pautas básicas lavándose las manos con frecuencia, manteniéndose al menos a 2 metros de distancia de los demás, haciendo todo lo posible para detener la propagación del virus y, sobre todo, ¡quédense en casa si pueden!”

“Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial, por lo que esperamos poder volver a nuestra vida diaria normal muy pronto. Siguan las pautas y regulaciones de su gobierno local para mantenerse a salvo y proteger no solo a ustedes mismos sino a toda nuestra comunidad”, ha concluido el cantante de ópera.

El Ministerio de Sanidad de España ha informado que el número total de muertes en el país ha ascendido a 1.753 y la cantidad de personas infectadas ya suma 28.572. El reporte llega poco después de que el presidente Pedro Sánchez anunció que el estado de alarma que rige en el territorio se prorrogará por 15 días más.