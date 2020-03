Las recomendaciones que se han venido ejecutando por los entes de salud y las medidas de protección adoptadas por los habitantes de la ciudad de Maracay se han consolidado con el pasar de los días.

En este sentido, Espartaco Rondón destacó que “los síntomas de este virus son fiebre, tos seca y ataca a las personas que tienen problemas con el corazón, el uso de los tapabocas es para las personas que tienen el cuadro viral; si se compra innecesariamente motiva a la escasez del producto”.

De esta misma manera, Lisday Echeverriía dijo, “lo único que se que está propagando por todos lados, hay que lavarse las manos, tomar mucho jugo de limón, lo básico, es lo que puedo decir y por supuesto el uso de los tapabocas”.

Por su parte, Santo Solano destacó que “la manera de prevenirlo es tomando las precauciones del caso, yo tengo mi tapabocas, pero no me lo he puesto, sin embargo no manejo con exactitud la información de la enfermedad”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | ORIANA ARIAS (pasante)