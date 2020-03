Conductores de transporte público acataron medida de prevención

Los transportistas en aras de preservar las normas de seguridad e higiene están exigiendo a los pasajeros utilizar el tapabocas para poder abordar las unidades, con el fin de evitar contagios de posibles enfermedades que puedan complicar o comprometer la salud de los ciudadanos.

Tal medida fue tomada por el Ejecutivo Nacional, luego de la promulgación de la presencia de Coronavirus en el país, dicha normativa es aplicable tanto para el transporte público, como en las oficinas y sitios de trabajo.

Al respecto, los conductores dieron a conocer sus impresiones en cuanto a esta contingencia, Ricardo Montenegro detalló, “los avances y choferes estamos cumpliendo con la ordenanza emanada por el municipio, siempre hay usuarios que no quieren cumplir con esta normativa y quieren pelear con nosotros, son muy pocos pero los hay”.

Además comentó Montenegro, “el Gobierno conjuntamente con los entes de salud deberían abocarse y dar tapabocas a las persona necesitadas, casi nadie tiene para comprarlos casi a diario”.

De esta misma manera, Richard Almeida dijo, “estamos con las normas del Ministerio de Transporte, pasajeros que no utilicen el tapabocas no podrán abordar las unidades colectivas, es importante destacar que si no lo hacemos podemos sufrir multas”.

En este sentido, Pedro Guillén señaló, “es importante hacerle saber al pasajero que no vamos a permitir el ingreso a las unidades sino tienen el tapabocas, hay que evitar y combatir el virus, es una advertencia para que la medida no los agarre de sorpresa y evitar incomodidades”.

Los pasajeros de todas las rutas se encontraban en las respectivas unidades protegidos y asumiendo los protocolos de prevención del Covid-19 en todo el territorio nacional, decretado por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros.

EN EL TERMINAL SUPERVISAN

Ángel Gutiérrez, presidente de la Compañía Anónima de Terminales de Girardot, manifestó que hicieron un recorrido por las instalaciones de terminal con el objetivo de supervisar que los transportistas y pasajeros cumplieran con el uso del tapabocas.

“Estamos dando cumplimiento a las instrucciones emanadas por el Ejecutivo Nacional en conjunto con el decreto por parte de la Gobernación de Aragua, realizamos cumplimiento de las orientaciones, de tal forma que todas aquellas organizaciones de transporte público que hacen vida en el terminal y en Girardot, los conductores deben usar sus tapabocas y guantes respectivos”.

Asimismo, indicó que esto se realiza con la finalidad de evitar cualquier tipo de contagio que se pueda generar en las unidades de transporte, “nosotros estamos orientando también a nuestros usuarios y comerciantes que hacen vida en las instalaciones para que hagan lo mismo”.

Gutiérrez informó que además se llevó a cabo cierre de algunos locales, “los mismos no cumplían con las normativas establecidas y nada más dejamos abiertos lo que es farmacias y uno que otro negocio de alimentos o aquellos de comida rápida, estamos cumpliendo con los protocolos motivados, ya que este es uno de los principales puertos terrestres del país y existe mucha presencia de usuarios”.

Resaltó además que siguiendo la normativa no se trasladó ninguna unidad de transporte público con destino a la ciudad Capital, “fue restringido lo que es el traslado por las unidades y en conjunto con el INTT y los organismos del estado estamos orientando a los usuarios y transportistas para que respeten los protocolos y permanezcan en la cuarentena correspondiente como lo orienta el Gobierno Nacional”.

Destacó que a los usuarios del Terminal de Maracay se les está solicitando el uso del tapabocas, “si van a trasladarse tanto en el municipio Girardot, como a otras jurisdicciones cercanas deben usarlo y de no tenerlo no pueden hacer uso del transporte público”.

Por último, Gutiérrez manifestó que aquellos usuarios que no usen el tapabocas o mascarillas serán bajados de las unidades de transporte, “no tenemos orientación de alguna sanción en específico para los usuarios, pero si estamos atentos a que se cumpla con la normativa”.

EFE