Ayer fue localizado muerto un hombre que se dedicaba a las labores agrícolas, luego de varios días de haber sido reportado como desaparecido.

Según relataron los familiares, el hombre tenía dos días desaparecido, y no fue sino hasta la mañana de ayer que lo encontraron sin vida en el puente de Rosario de Paya, municipio Mariño.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, la víctima, identificada como Gregorio Ramón Álvarez, de 46 años de edad, fue asesinado presumiblemente en una de las parcelas aledañas al sitio donde fue hallado el cadáver, por lo cual se tiene la conjetura de que el Puente de Paya fue el lugar de liberación.

Según algunas informaciones recabas en el sitio, el hombre era apodado “Cheo”, quien presentaba una herida en la cabeza con exposición de la masa encefálica. Hasta el momento no se ha determinado si fue producto de un disparo o por un golpe con un objeto contundente.

En la Base de Homicidio de San Pablo en Turmero se encontraban los familiares de Ramón Álvarez, quien se dedicaba al trabajo de la tierra.

Flor Reyes, hermana, destacó que “él era una persona tranquila, no le conocíamos problemas con nadie, se dedicaba a trabajar únicamente; lo estábamos buscando desde el miércoles ya que no se presentó en la casa. No sabíamos donde estaba hasta que nos enteramos de la noticia”.

MAS VALE AQUÍ CORRIÓ QUE AQUÍ QUEDÓ

Según comentó Reyes, su hermano era un hombre sano, tranquilo, que no se metía con nadie, además destacó que no tiene conocimiento del por qué lo mataron.

“No creemos que haya sido para robarlo tampoco, aunque no se le consiguieron pertenencias, su tarjeta bancaria estaba dañada y por tal motivo no podía manejar dinero en efectivo, todas las diligencias la hacia a pie, por no tener plata”, dijo.

Entre sollozos, la afligida mujer comentó que “nunca dio problemas de conducta, no se le conocía ningún tipo de problemas, mas bien tenía un dicho ‘mas vale aquí corrió que aquí quedó’; es por eso lo extraño de la situación, no sabemos que pudo haber pasado”.

Cabe destacar que Gregorio Álvarez hace 8 meses fue padre por primera vez, tenía su residencia fijada en la calle San José del sector Paya Abajo.

Al sitio de liberación del cadáver se hizo presentes comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, quienes resguardaron la zona; asimismo una comisión de la Base de Homicidio de Turmero, quienes se encargaron del levantamiento del cadáver y hacer las experticias correspondientes.

Los pesquisa del cuerpo de investigaciones abrieron una averiguación para dar con el paradero de los homicidas, por el momento se pudo conocer que no se descarta ninguna hipótesis, cobrando con mayor fuerza la de ajuste de cuentas y robo.

JOSE CARPIO G | elsiglo

foto | RAFAEL SALGUERO