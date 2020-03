Funcionarios desplegados en las estaciones de servicio de Maracay

Durante un recorrido por las diferentes estaciones de servicios de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, y zonas cercanas, se observaron largas colas de vehículos y a su vez funcionarios resguardando las instalaciones.

En medio de la desesperación de los ciudadanos por llenar el tanque de sus vehículos, funcionarios tanto de los cuerpos de seguridad del estado como del Instituto Nacional de Transito Terrestre, se encontraban tratando de mitigar la molesta de las personas presente en la misma.

En este sentido, en la estación de servicio La Rosa, ubicada Los Cedros con avenida Fuerzas Aéreas, efectivos de la Policía de Aragua y Guardia Nacional Bolivariana, así como efectivos del INTT se encuentran en el lugar, ordenando la distribución de combustible.

En dicha estación se observó una larga cola de unidades de transporte pública, que estaban a la espera de surtir tanto gasolina como gasoil, así como las unidades de transporte de los cuerpos de seguridad del Estado y vehículos rotulados, identificados y autorizados por la ZODI Aragua, quienes tenían prioridad para abastecerse de combustible.

Asimismo, se observó que los funcionarios se encontraban tratando de mantener a la población calmada, ya que muchos de ellos se encontraban molestos por el no poder abastecer sus vehículos.

Asimismo, en la estación de servicio ubicada en el municipio Francisco Linares Alcántara, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), eran los encargados de mantener el orden en la estación de servicios, donde los ciudadanos indicaron que llevaban muchas horas en las colas.

COLAS Y MÁS COLAS

Largas colas de vehículos se observaron este jueves en las estaciones de servicios de la ciudad de Maracay, muchas de ellas se encontraban cerradas y los usuarios se mantenían a la espera de que llegará el combustible para poder surtir sus vehículos.

Muchos de los ciudadanos, quienes no quisieron identificarse, pero si accedieron a hablar con los medios de comunicación, indicaron que a la zozobra de no tener el combustible, se le suma que no se cuente con una información oficial sobre lo que está ocurriendo con la distribución del combustible.

De igual forma, señalaron que los funcionarios de seguridad del Estado llegan a las colas y les indican que se retiren ya que no se les podrá despachar combustible, sin embargo, se les informan que al día siguiente podrán llenar los tanques de los carros, y muchos de ellos ya llevan dos días en esa situación.

En este sentido, José Araujo, resaltó que lleva dos días en cola y todavía no ha podido abastecer su vehículo, “desde el miércoles a las cuatro de la mañana estoy a la espera de que llegue la gandola y poder llenar”.

Resaltó que no les han dado ninguna información del porqué no llega el combustible, “ayer unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana nos dijeron que nos teníamos que ir de la estación y que viniéramos al siguiente día, que era que llegaba la gasolina, pero todavía estamos acá y no ha llegado”.

Finalmente, destacó que algunos amigos han recorrido otras bombas y tampoco han podido abastecer sus vehículos, “dicen que si les echan gasolina será para las autoridades, ni la Guardia Nacional ni los Policías nos han dicho eso pero los bomberos no informaron de esta situación, estamos a la deriva sin conocer que pasa en realidad”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo