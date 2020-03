Las autoridades de salud de Ecuador cifraron este jueves en cuatro el número de fallecidos por coronavirus y en 260 los contagiados, según el último balance ofrecido.

El corte provincial del informe indica que la provincia de Guayas, en el suroeste, es la más afectada por los contagios, con 187 casos, de los que 114 están localizados en la ciudad de Guayaquil, la segunda urbe del país y su corazón económico.

Le siguen, por este orden, las provincias de los Ríos y de Pichincha, de la que Quito es su capital, con 16 cada una, y después la de Azuay con catorce.

Los demás casos están distribuidos por otras once provincias del país con cantidades que oscilan entre uno y ocho por provincia.

El balance del centro de coordinación nacional amplía asimismo a 746 las personas que están en este momento dentro del cerco epidemiológico activo, a 412 los casos descartados y a 3 los casos recuperados.

Por la mañana, la directora de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, confirmó que los indicadores muestran “un proceso de contagio que va creciendo”, con un incremento de entre el 10 y el 20 por ciento cada día.

Por ello, insistió a la ciudadanía a que cumpla con las medidas de prevención: “Lo único que en este momento nos hace bien es quedarnos en casa”.

Ecuador se encuentra desde el lunes en una situación de emergencia sanitaria, con cuarentena y un toque de queda nocturno, que rige desde la noche del martes en todo el territorio nacional, y que en Guayas, donde se registran más casos, se ha endurecido desde el miércoles al iniciarse a las 16.00 hora local.

Precisamente, la alcaldesa de esta ciudad Cynthia Viteri, anunció este jueves que es positivo en COVID-19.

En un mensaje de vídeo colgado en su perfil de Twitter, la regidora, con rostro apesadumbrado, informó de su condición de salud.

“Esta transmisión la hago para comunicarles al Ecuador entero y a los guayaquileños a quienes represento, que el día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronarivus”, explica en el clip. Y asegura a la ciudadanía que esta circunstancia no la alejará de sus responsabilidades como alcaldesa.

“Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este, esté como esté y esté donde esté”, aseveró.

EFE