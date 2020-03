Tras el decreto promulgado el pasado martes 17 por el Presidente de la República, Nicolás Maduro del inicio de una cuarentena social y colectiva en todo el país, debido a la llegada del coronavirus, varias han sido las medidas que se han tenido que tomar para poder prevenir el contagio de la pandemia.

Loading...

Entre las medidas que deben ser atacadas por los ciudadanos principalmente es quedarse en casa y salir exclusivamente hacer compras de alimentos o medicinas; mientras que todas aquellas personas que presten servicios en los sectores agroalimentario, salud, transporte público, farmacéutico, electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y medios de comunicación quedan exentas.

Debido a esto, el equipo de prensa de esta casa editora salió a las calles de Maracay a verificar el cumplimiento del decreto presidencial, pudiendo observar que los establecimientos comerciales se encontraban con las santamarías abajo, mientras que solamente estaban abiertos al público supermercados, abastos, panaderías y farmacias. Además de algunas unidades de transporte público de las rutas urbanas; ya que el paso a los municipios fuera de Girardot fue restringido.

Ante el cierre parcial a las otras jurisdicciones del estado Aragua, se evidenciaron funcionarios de la Policía de Aragua en los límites que unen a los municipios supervisando que los ciudadanos usaran el tapaboca, así como permitiendo exclusivamente el paso por casos de emergencia o a trabajadores de los sectores mencionados.

Algunos conductores manifestaron su molestia por verse en la obligación de devolverse y no poder llegar a su destino; mientras otros ciudadanos expresaron su respeto hacía los uniformados y obedecieron la medida.

Cabe destacar por otra parte, que hasta los momentos no se ha presentado escasez de alimentos, esto fue asegurado por varias personas a las afueras de algunos negocios de ventas de comidas, quienes agregaron que la mayoría de los comercios están cumpliendo con las normativas como: no ocasionar aglomeramientos dentro de los locales y no permitir la entrada sin tapabocas.

ZULEIKA ROSALES

elsiglo