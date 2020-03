En medio de escalada retórica por el coronavirus, Pekín notificó que le retira la credencial de prensa a periodistas de The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal en reciprocidad a la orden de Washington de reducir las plantillas de medios oficiales chinos en Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció este martes la expulsión de los corresponsales de nacionalidad estadounidense de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, una medida que Pekín dice haber llevado a cabo “con espíritu de reciprocidad”.

En un comunicado publicado en su página web, la Cancillería china pidió a los periodistas de estos tres medios de comunicación “cuyas credenciales caducan antes del final de 2020 que (…) devuelvan sus tarjetas de prensa en los próximos 10 días”, lo que equivale a una expulsión de facto. La asociación de corresponsales en China (FCCC) indicó que la medida afecta a 13 profesionales de esos medios. Tres reporteros del Wall Street Journal ya habían sido expulsados en febrero, ante lo cual Washington impuso límites al número de empleados de nacionalidad china de los que la agencia de noticias Xinhua, la televisión CGTN, la emisora China Radio International y el periódico China Daily pueden disponer en territorio estadounidense. La medida de este martes, según Pekín, se trata de una respuesta a la decisión “escandalosa” de Washington de reducir drásticamente el número de ciudadanos chinos autorizados a trabajar para cinco medios chinos en Estados Unidos. Además, como represalia por la “designación de Estados Unidos como misiones extranjeras a cinco medios chinos, China exige con espíritu de reciprocidad que las delegaciones radicadas en China de Voice of America, The News York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y Times declaren por escrito la información sobre su personal, finanzas, operaciones e inmuebles en China”. En este sentido, el Gobierno de la nación asiática avisó de que “tomará medidas recíprocas (a las adoptadas por EEUU) en cuanto a visados, revisiones administrativas e informaciones”. Mientras que todos los citados medios chinos son de propiedad y operación estatal, tan solo Voice of America es dependiente del Gobierno de Washington. Pompeo pide reconsiderar las expulsiones Después de conocer la noticia, el secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió este martes a China que reconsidere su decisión de expulsar a los citados periodistas. “No es lo mismo en absoluto”, protestó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, señalando que las medidas de Washington apuntaban a “miembros de los organismos de propaganda chinos”.”Espero que reconsideren” esta decisión que “impide que el mundo sepa lo que realmente está sucediendo dentro del país”, agregó El Washington Post y el New York Times condenaron las expulsiones por parte de China en medio de una crisis mundial, cuando la información es más necesaria que nunca.