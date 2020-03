Coronavirus: Tom Hanks y su esposa fueron dados de alta

Efectivamente, con el transcurso de los días siguió informando sobre su recuperación. “Hola, amigos. @RitaWilson y yo queremos agradecer a todos aquí en Down Under, quienes están cuidando tan bien de nosotros. Tenemos Covid-19 y estamos aislados así no se lo contagiamos a otras personas. Hay algunas personas en las que podría desarrollarse una enfermedad muy seria. Lo estamos tomando un día a la vez. Hay cosas que todos podemos hacer para superar esto, como seguir los consejos de los expertos y cuidar de nosotros mismos, así como de los demás, ¿no? Y recuerden, a pesar de los eventos actuales, no se llora en el béisbol”, escribió, haciendo referencia a la película A League of their own.

Rita Wilson, por su parte, también publicó esa misma foto y les dejó un mensaje a sus seguidores: “Tan agradecida por sus oraciones, amor y apoyo. Significa mucho y nos da muchas fuerzas”. Además, mostró imágenes de los libros y la lista de algunas canciones que escuchaba para pasar el tiempo mientras permanecía internada.

La actriz, además, compartió un video en el que el conductor de The Daily Show, Trevor Noah, habló del caso de la famosa pareja en su show. “¡Gracias por la mejor risa del día! Eres increíble”, escribió en su cuenta en Twitter, dirigiendo el mensaje al sudafricano.

“Damas y caballeros, corona alcanzó a Tom Hanks, y este hombre ya ha sufrido mucho. Piénsenlo, después de la guerra que ya vivió, después de que su avión se estrelló y después de que su perro se muriera, me siento mal por él. Pero al mismo tiempo, no debió de haber dejado que todos tocaran sus chocolates, que es probablemente como se contagió. Independientemente de eso, anunció que él y su esposa Rita Wilson, estarán aislados. Por suerte ya está acostumbrado a estar atorado solo con Wilson, así que estará bien”, bromeó Noah, haciendo referencia a los personajes que Hanks ha interpretado a lo largo de su carrera.