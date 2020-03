El pasado sábado en la noche, el ministro de comunicación Jorge Rodríguez, informó al país de ocho nuevos casos de Covid-19 mejor conocido como coronavirus, para un total de diez casos registrados en el país, lo que ocasionó que muchos ciudadanos estuvieran un poco más atentos ante esta pandemia y fueran a las Farmacias de Maracay.

Especialmente en el estado Aragua, donde Rodríguez indicó que existe una persona infectada por coronavirus, y que en la actualidad se encuentra recibiendo la atención necesaria por parte de personal de salud capacitado.

Esto ocasionó que los aragüeños, en especial los maracayeros, tomaran una serie de previsiones, para de esta forma evitar que el virus se continué propagando entre la ciudadanía.

En este sentido, José Domínguez, de 72 años de edad, indicó que la única razón por la cual salió de su casa es que necesitaba hacer una diligencia personal; “soy un paciente de urología y necesitaba buscar un material, pero no me vine en transporte público, camine desde Caña de Azúcar hasta el Boulevard Pérez Almarza”.

Manifestó que se está adecuando a las medidas de prevención tomadas por el Ejecutivo nacional, “ellos están siguiendo las indicaciones de los médicos, debemos de seguirlas y prevenir, a muchos les da pena, pero es cuestión de necesidad y método para evitar que se siga propagando”.

Por su parte, Herminia Domínguez, de 66 años de edad, comentó que es paciente diabético y salió con su respectivo tapabocas; “el venezonalo no está acostumbrado al uso del tapabocas, pero debemos de cargarlo, no tenemos la información de dónde es el caso, se debe conocer más sobre el tema y sobre todo conocer más sobre el coronavirus”.

Asimismo, Raúl Castillo, indicó que el coronavirus no es un juego, y si no se toma conciencia puede estar en riesgo la vida de muchos venezolanos; “no tenemos mucha información y las personas están especulando mucho con los tapabocas, tenemos que tener mucho cuidado”.

Finalmente, Jhonny Hurtado, recalcó que no tiene mucha información sobre el Covid-19; “estoy a la buena de Dios y esperando que no me contagie con este virus, soy una persona mayor ya y sé que si me enfermo sería grave”.

VENTAS DE COMIDA SOLO PARA LLEVAR

América Marín, encargada de una venta de sopa, resaltó que todos los trabajadores están laborando con su respectivo tapabocas y guantes; “estamos trabajando hasta donde se nos lo permita, es incómodo trabajar con guantes, pero debemos hacerlo y seguir las normas y así evitar que se siga propagando el virus”.

Destacó que en este caso la sopa se vendió solo para llevar; “las personas llegan y piden su comida para llevar, ya no se quedan comiendo aquí y eso también es un mecanismo de prevención, ya que no se quedan acá en el establecimiento”.

CALLES DE MARACAY EN TOTAL SOLEDAD

Asimismo durante un recorrido por la ciudad de Maracay, municipio Girardot, se observó que algunos establecimientos se encontraban cerrados y las calles se observaron en total soledad, además algunas personas ya optaron por salir de sus hogares con su respectivo tapabocas.

Sin embargo, en los mercados del municipio se observó gran cantidad de personas haciendo compras de últimas horas y la mayoría de ellos no estaban utilizando ningún mecanismo de prevención, por lo cual desde este medio hacemos un llamado a los ciudadanos para que tomen conciencia y de esta forma evitar que el coronavirus se propague y se incremente el número de infectados.

FARMACIAS DE MARACAY CERRADAS

Luego de que en días pasados se observaran gran cantidad de personas en las diferentes farmacias de la jurisdicción aragüeña, en busca de tapabocas, guantes, alcohol, antibacterial, entre otros, este domingo la mayoría de los establecimientos no se encontraban prestando el servicio a los usuarios.

Durante un recorrido del equipo reporteril de elsiglo por algunos municipios del estado, se pudo evidenciar que casi en su totalidad, las farmacias de Maracay permanecían con las santamaría abajo y casi ninguna prestaba el servicio de turno.

En el recorrido solo se observó un establecimiento abierto en el municipio Mario Briceño Iragorry, cuya encargada señaló que ya no cuentan con la mercancía que los ciudadanos buscaban para prevenir el Covid-19.

“Desde el día jueves las personas hicieron cola y se llevaron todo, ya no contamos con antibacterial, ni alcohol, tapabocas o guantes, lo poco que nos quedaba en existencia se acabó en estos días de desespero”, indicó Betilda Ángel.

Asimismo, realizó un llamado a los comerciantes y ciudadanos en general para que en este momento sean más solidarios y humanitarios y no vendan la mercancía a sobreprecio, ya que es una situación que afecta a todos los venezolanos.

“Seamos un poquito más humanitarios, no coloquen las cosas tan caras ya que las personas andan desesperadas, que vendan la mercancía a precio justo, están vendiendo a precios muy elevados y en estos momentos no podemos trabajar de esta forma, debemos unirnos y trabajar juntos”, finalizó Ángel.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO