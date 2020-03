Una vez más los conductores del municipio Ribas comenzaron a quejarse por las colas para surtir gasolina. Comentaron que el inconveniente, aunque no es tan engorroso, se comenzó a presentar a principios de esta semana, quitando de nuevo tiempo de trabajo y diligencias a más de uno.

Loading...

En ese sentido, los usuarios que se encontraban en una de las colas, informaron que desde principio de la semana sólo era surtida una bomba por día, de las seis que hay en la entidad, lo que dificulta más la situación, ya que todos vienen a una sola estación de servicio y la cola es interminable.

El señor Roberto Camacho mientras esperaba en la cola, comentó que como siempre no sabe qué está ocasionando esta deficiencia con la distribución de combustible, pues desde principios del mes de enero, no se había presentado este inconveniente.

El señor Camacho dijo, “pensé que verdaderamente no iba a ver más cola, por lo menos aquí en La Victoria, luego de que en enero se solventara la situación relativamente rápido, pero fui sorprendido como de costumbre. Claro está, no hay colas tan largas, sin embargo, ya la gente se está poniendo tensa y no es lo que se quiere”.

Igualmente, Marina Peña agregó: “Volvimos a las colas por la gasolina y esto nos afecta mucho, porque pasamos mucho tiempo haciendo cola y arriesgándonos ahora con los virus locos esos que hay. Yo personalmente creo que hoy surtiré y no saldré más porque dos dolores de cabeza es imposible”.

Por su parte, el señor Rubén Izquierdo, taxista de la zona, aseveró que esta situación nuevamente ha parado sus labores. “Perdemos demasiado tiempo metidos en cola, entre 3 y 4 horas y el día no nos alcanza para trabajar. Entonces cómo hace uno para llevar el sustento a la casa, si haces la cola no te garantiza poder surtir el tanque. Entonces hay que tener el carro guardado, varado. En enero solamente he echado 4 o 5 veces gasolina”.

Para finalizar, los ribenses quienes ya comenzaban a perder el sabor picante de las colas de gasolina, esperan que la situación no empeore, ya que necesitan producir y contar con buenos servicios, para llevar un nivel de vida digno.

DANIEL MELLADO | elsiglo