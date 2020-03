Joana Sánchez, alcaldesa del municipio Santiago Mariño, encabezó una consulta pública desde las instalaciones de la Capilla Velatoria “La Paz de Dios” del Cementerio Municipal de Turmero, esto enmarcado en los planes de mejoramiento del mismo y con el objetivo de escuchar a los mariñenses y así poder aprobar los trabajamos en el cementerio.

Loading...

En este sentido, la máxima autoridad municipal informó que dicha consulta trata específicamente del plan de reordenamiento y embellecimiento interno de las instalaciones del camposanto, ya que las mismas se encuentran en muy malas condiciones producto de las presuntas profanaciones de tumba.

“Empezamos los trabajos en una primera parte cuando el 27 noviembre del 2019 realizamos la inauguración de La Capilla, desde entonces estamos trabajando para continuar con los mejoramientos, pero es necesario el reordenamiento, saneamiento y acondicionamiento, para así poder crear un espacio donde los ciudadanos vengan a compartir con sus seres queridos que lastimosamente ya no se encuentran entre nosotros, además nos va a permitir continuar con la tercera fase que es el tema del crematorio”.

Asimismo, Sánchez resaltó que dicha consulta contó con la participación de un gran grupo de expertos, “tenemos especialistas capacitados para dar una excelente respuesta a los mariñenses, estuvieron presentes personal de sanidad, Ministerio Público y todos aquellos entes gubernamentales preparados para brindarle seguridad y tranquilidad a los presentes, entendemos que tengan muchas dudas y para eso estamos acá”.

Sánchez destacó que no se trata de un tema político, ya que desde la Alcaldía se encuentran trabajando enmarcados en el ciclos de la vida, “desde que nacen nuestros mariñenses le brindamos la atención inmediata, desde las escuelas con el conjunto del deporte, cultura y recreación, así como remodelación de nuestros espacios religiosos, y por eso queremos recuperar estas áreas, queremos que nuestra gente llore porque se está acordando de su ser querido y no porque cuando lo venga a visitar no encuentre a su difunto o encuentre la fosa abierta”.

Por último, indicó que no se encuentra con proyecto físico, ya que se tiene planificado escuchar a las personas y así dar respuestas, “queremos hacer una primera parte para que las personas vean el trabajo y se sientan seguros, queremos dividir el espacio en cuatro parcelas con una división por difuntos en cada uno, y hemos explicado los pasos a seguir, nosotros lo que queremos es que sean espacios de calidad para nuestro pueblo y si se diera el caso negado en la misma, se sabrá de que hubo intención de dar un paso positivo en esta materia tan sensible”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo