La famosa youtuber venezolana Lele Pons, sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Volar”

La influencer aseguró que “lo mío no va a parar nunca, aunque puede que tarde un poquito“. Vale destacar que este tema es a dueto, al lado de Susan Díaz y es una moderna guaracha colombiana, un sonido sumamente distinto al mostrado en sus hits “Bloqueo”, “Celoso” y “Vete Pa’ La”

“Me gusta mucho la guaracha, la he escuchado ya por unos años. Me emocioné mucho de que querían que trabajara con (el DJ y productor) Víctor Cárdenas, porque me encantan sus canciones. De Susan había escuchado ‘Enséñame a Soñar” manifestó la rubia.

Por último, Lele Pons comentó que su aventura musical no es ningún experimento, sino algo en lo que tiene un compromiso total. “En la música quiero llegar muy lejos, que mi música se toque en los antros de todo el mundo. Para mí la música es todo” finalizó.

