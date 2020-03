Angelina Jolie confirmó que dos de sus hijos se sometieron a cirugías

Angelina Jolie comentó que dos de sus seis hijos han tenido cirugía este año, según indicó a un ensayo de la Revista Time para el Día Internacional de la Mujer el domingo.

La actriz de 44 años escribió que su hija mayor, Zahara, de 15 años, y una de sus hijas más jóvenes (Shiloh, de 13 años, o Vivienne, de 11) fueron operadas.

Si bien Jolie no mencionó ningún nombre específico en el artículo, solo se refirió a “su hija mayor” y su “hermana menor” por lo que se desconoce cuál de las dos (Shiloh o Vivienne) se sometió a una cirugía de cadera.

“He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor, y hace días vi a su hermana menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera”, escribió Jolie.

“Saben que estoy escribiendo esto, porque respeto su privacidad y lo discutimos juntas y me animaron a escribir. Entienden que pasar por desafíos médicos y luchar para sobrevivir y sanar es algo de lo que estar orgullosos”.

Ella dijo que estaba impresionada por la forma en que la familia se unió en el momento difícil. Aunque no se mencionó al padre de los niños, su ex esposo Brad Pitt.

“He visto a mis hijas cuidarse la una a la otra. Mi hija menor estudió a las enfermeras con su hermana y luego ayudó la próxima vez. Vi cómo todas mis chicas detuvieron todo tan fácilmente y se pusieron entre ellas primero, y sentí la alegría de estar al servicio de sus seres queridos. También los vi enfrentar sus miedos con un valor decidido. Todos sabemos ese momento en que nadie más puede ayudarnos, y todo lo que podemos hacer es cerrar los ojos y respirar. Cuando solo podemos dar el siguiente paso o respirar por el dolor, así que nos estabilizamos y lo hacemos”, compartió Angelina.

“Sus hermanos estaban allí para ellas, solidarios y dulces. Pero en este Día Internacional de la Mujer, escribiendo desde el hospital, me encuentro centrada en mis hijas por un momento, y en todo lo que he aprendido de ellas y de otras chicas jóvenes que he conocido alrededor del mundo”, alegó.

Algunos medios han especulado que Pitt, pudo haber estado presente apoyando a la familia y por eso no asistió a los premios BAFTA a finales del mes de enero.

Recordemos que anteriormente Jolie también ha enfrentado sus propios problemas médicos, que incluyeron someterse a una doble mastectomía preventiva en 2013 y extirparse los ovarios y las trompas de Falopio en el 2015 como medida preventiva contra el cáncer. Esto sucedió después de que la estrella de “Maléfica” se hizo un análisis de sangre que reveló que tenía un riesgo estimado de 87 % de cáncer de mama y un 50 % de riesgo de cáncer de ovario.