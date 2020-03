Alvarado no le teme al puesto de cerrador

Considerado actualmente como el lanzador con la sinker más rápida de las Grandes Ligas, José Alvarado se prepara en el campo de entrenamientos con Rays, para convertirse en cerrador del equipo para la temporada 2020.

“Físicamente me siento muy bien, de verdad que en el primer bullpen el brazo reaccionó muy bien, sigo enfocado en la temporada, mentalizado en lo que viene”, comentó a través de un comunicado de prensa el lanzador quien acumula 148 ponches en 123 entradas y dos tercios de labor desde su debut en Grandes Ligas en el 201.

Alvarado tuvo la oportunidad de cerrar varios juegos al año pasado antes de perderse el resto de la temporada por lesión, es por ello que conoce el rol y se encuentra entre las opciones del manager Kevin Cash para hacerlo en esta temporada.

“Con el rol de cerrador aun nadie tiene ese puesto, aun no me han dicho nada del rol que tendré, si seré cerrador o set up, desde el año pasado yo estoy mentalizado en pelear por ese puesto, aunque yo solo salgo hacer mi trabajo, sólo espero que las cosas lleguen a su debido tiempo y momento, yo estoy listo para lo que sea, para lo que me necesite el equipo, mi mentalidad siempre será salir a competir y ser el mejor en lo que hago”, indicó Alvarado.

El criollo en tres temporadas en Grandes Ligas acumula 140 juegos lanzados, con un registro de una victoria, quince derrotas, quince juegos salvados, una efectividad de 3.27, así como 148 ponches en 123 entradas y dos tercios de labor.

Líder