En México piden prohibir canción de Alejandro Fernández

A pocos días del 9 de marzo, fecha en que se llevará a cabo “Un Día Sin Mujeres”, acto realizado para protestar contra la violencia de género, múltiples figuras del medio del espectáculo se han manifestado a favor del movimiento, y fue en esta ocasión la primera actriz Angélica Aragón, quien además de estar de acuerdo con el suceso, aprovechó la entrevista con la prensa para pedir que se prohíba la popular canción de Alejandro Fernández titulada “Mátalas”, de acuerdo a la Agencia México.

“Entra el mariachi y empiezan a cantar una canción ‘Mátala…’ A besos… pero ‘Mátala…’ Si la quieres ‘Mátala…’, yo dije: ‘Perdón, tenemos que parar de cantar esa canción, y entonces claro, estaba el mariachi a todo lo que da y me dicen: ‘¿Qué usted la va a cantar?’ (yo respondí) ‘No… no la va a cantar nadie’ y me dicen: ‘Pero es del Potrillo…’, y les dije ‘¿y qué?… que sea de quien sea’”.

“Mátalas”, composición de Manuel Eduardo Toscan, es una forma de promover la violencia hacia las mujeres recalcó la actriz. “Ese tipo de canciones por ejemplo no las debemos permitir y los compositores ya no las deberían de componer, etcétera, etcétera”, agregó la artista.

Angélica Aragón ya pidió mediante las redes sociales que se prohíba la canción “Mátalas” y en lo portales de internet de los más importantes medios de comunicación como El Imparcial.

Aragón, hija del famoso compositor José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, aseguró que nos hemos acostumbrado a las agresiones a la mujer, situación que debería evitarse.

“Está tan normativizada la violencia hacia las mujeres que ya a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que es ofensivo de lo que es reprobatorio, de lo que se habría de evitar”.

El controvertido tema ha sido cuestionado desde hace meses a raíz del incremento de la violencia contra las mujeres; sin embargo, Alejandro Fernández, a pesar de las críticas, la mantuvo en su pasado concierto en el Auditorio Nacional y está incluida en su lista de canciones de su nueva gira “Hecho en México”.