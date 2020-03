El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct) realizó una rueda de prensa para denunciar públicamente una serie de irregularidades enmarcadas en un cuadro de conflictividad laboral.

Douglas Gómez, diputado del Consejo Legislativo y miembro de la coordinación regional del Fnlct indicó, “estamos formulando tres denuncias concretas. La primera corresponde al extravío de expedientes del Tribunal Superior en materia de violencia de género. La segunda es al director nacional de rehabilitación y evaluación de discapacidad residual del Seguro Social, Dr. Deivis Anture, y la tercera dirigida a Inspectores del Trabajo de Maracay y de Cagua”.

En función de la defensa de los derechos de los trabajadores frente a la agresión de la patronal, tanto pública como privada, voceros de los principales colectivos de trabajadores y parte del equipo de coordinación repudian la aplicación ilegal de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).

Según, Lenín Linares, responsable regional del Fnlct y concejal del municipio Sucre del estado Aragua dijo, “la aplicación ilegal del Artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) permite la paralización de muchos centros de trabajo que aún estando en capacidades operativas desarrollan acciones para inmovilizar el aparato lucrativo”.”Están siendo violados, reiteradamente, los intereses de los trabajadores.

La irregularidad se expresa en despidos masivos, criminalización de la lucha, silencio administrativo y acciones de alcahuetería por parte de funcionarios judiciales. “Estamos en presencia de una brutal ofensiva de la patronal”, expresó el diputado Gómez.

Entre los casos que se definen como denuncias concretas está el caso de un delegado de prevención y sindicalista nacional de la empresa Pepsico Alimentos. Su denuncia se resume en el extravío de su expediente dentro de los Tribunales del Palacio de Justicia luego de ser acusado de ejecutar acciones relacionadas con la violencia de género.

“La Inspectoría del Trabajo de Cagua se pronunció a favor de la empresa sin tener ningún tipo de argumento en qué basar su decisión. He hecho miles de denuncias, he acudido a muchos lados y no me han dado respuestas efectivas con respecto a mi caso. El Fnlct es el único que me ha brindado el apoyo”, relató Godoy.

El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct) se mantendrá atento ante las soluciones que los implicados en las denuncias proporcionen a la brevedad, de lo contrario desarrollarán campañas de denuncia ante los organismos competentes.

SAMIRA HERRERA (pasante) | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO