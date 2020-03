Maracay, la Ciudad Jardín arriba hoy a 319 años como parroquia eclesiástica, los habitantes de la urbe aragüeña, tanto los nacidos como hijos adoptados por los brazos de la capital de estado Aragua, destacaron que la gente de la cantera no pierde la amabilidad y receptividad con sus visitantes.

Aragua ha sido albergue de muchos extranjeros que han hecho de la ciudad su segunda casa, certifican que es la mejor ciudad de Venezuela, por la versatilidad de sus ambientes tanto climáticos, como la fraternidad y cordialidad que recibieron al pisar las tierras aragüeñas.

Con respecto al tema, el señor Manuel Acosta Silva llegó a Maracay en el año 1974, es decir, hace 45 años y señaló que en la ciudad lo han tratado muy bien, tanto así que echó sus raíces e hizo su vida en la ciudad.

El señor Acosta Silva destacó, “el 20 de diciembre del año 1974 llegué a Maracay, he tenido mis hijos, mi familia y hasta mi madre que ya falleció estuvo aquí con nosotros en Maracay, me gusta esta ciudad, desde que llegué a Venezuela me vine para acá”.

Añadió además, “tengo en el Mercado Principal un puesto desde hace 44 años y aquí lo mantengo, la diferencia de la Maracay de antes a la de ahora es muy grande; yo en este negocio vendía 45 kilos diarios de tomate, en este momento se venden 2 cajitas cada 20 días”.

Maracay ha sido por excelencia una de las regiones más religiosas del país, en el centro de la ciudad se pueden observar a las monjas que hacen vida aquí, algunas como educadoras y formadoras en las escuelas del casco central y otras que están al servicio en el Santuario de la Madre María de San José.

Tal es el caso de la hermana Carmen Rodríguez, quien relató, “aunque en estos momentos no me encuentro en Maracay, estuve laborando en el Santuario de la Madre María por 3 años, allí tuve experiencias muy bonitas, el maracayero es muy generoso, es atento y donde quiera que llego, me tratan con una familiaridad como si yo los conociera desde hace mucho tiempo”.

Asimismo destacó, “es un pueblo creyente y muy devoto de nuestra Madre María, quien le tiene un amor muy especial; yo no he salido de Aragua como tal, en estos momentos estoy cumpliendo mis servicios en Choroní, un bello pueblito costero”.

AÑORAMOS LA MARACAY DE ANTES

Muchos de sus habitantes nacidos y criados en la capital del estado Aragua la recuerdan con mucha remembranza, cuando se podía transitar sin ningún peligro de inseguridad a cualquier hora de la noche, además de sus espacios de entretenimiento que con el tiempo fueron desapareciendo.

En este orden de ideas, Douglas Rojas sentenció, “yo llegué a Maracay a los 2 años de edad, proveniente de Barquisimeto, soy más maracayero que otra cosa, recuerdo cuando uno caminaba por la ciudad nadie te robaba, podía adquirir sus cosas y darle todo a los muchachos, en este momento la gente está comiendo poco por la situación tan ruda que hay”.

Por otra parte, Javier del Nogal describió a la Ciudad Jardín como un sitio bonito y acogedor, además señaló, “tengo 46 años viviendo en Maracay y extraño el orden, la iluminación pública y la buena vialidad sobre toda las cosas; sin embargo la ciudad mantiene algo muy valioso y es la calidad de la gente, el maracayero es gentil”.

Resaltó además, “la ciudad se ha mantenido en cuanto a vialidades y estructuras, no ha sido mucho el cambio, sin embargo, debe mejorar en cuanto a los servicios públicos”.

De esta misma manera, Orlando Medina señaló, “Maracay hace muchos años era una ciudad más alegre, en estos momentos hay pocos sitios de esparcimiento, a pesar de que han inaugurado parques y otras cosas, las personas ya no están pendiente de divertirse, todo el mundo está pensando es en la comida”.

Los maracayeros coinciden en la petición que les hacen al gobierno regional y a las autoridades municipales, que es el embellecimiento de las áreas verdes, las soluciones en los servicios básicos, mayor seguridad en las calles y sobre todas las cosas devolverle a Maracay su nombre que la califica como la “Ciudad Jardín de Venezuela”.

Aragua es la encrucijada de mil caminos, muchos viajeros antes de tomar rumbo a cualquier estado de Venezuela pasa por la ciudad; otros destacan que “Maracay tiene un encanto, Maracay tiene un secreto, el que llega aquí se queda y el que se va regresa”.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo