Un hombre quemó viva a su mujer en complicidad con un hermano

Familiares de Anabel Edilsa Durán Montilla, de 21 años de edad, relataron en la medicatura forense que la joven murió tras permanecer 11 días recluida en el Hospital de los Seguros Sociales Dr. Miguel Pérez Carreño. La mujer fue golpeada y luego quemada viva en el interior de su casa, ubicada en la calle La Charanga, sector El Rincón de Las Adjuntas. Municipio metropolitano Libertador, Distrito Capital, los autores del hecho, el marido de la mujer y un hermano del sujeto.

Anabel tenía dos años de vida marital con Omar Enrique Rivas Martínez, de 21 años de edad. Los deudos no sabían el motivo que tuvieron los hombres para agredir y quemar a la muchacha. Omar actuó en compañía de su hermano Oliver José Ruiz Martínez.

El suceso se registró el pasado 19 de febrero del presente año, entre la 1:30 a 2:00 de la tarde. Los sujetos trancaron las puertas de la casa, para evitar que la mujer se escapara. En el Hospital, la víctima confesó a los familiares que su cuñado Omar le arrojó gasolina y procedió a quemarla.

Los gritos de la joven alertaron a los vecinos que notificaron a los familiares de la joven que residen en el mismo sector donde se registró el hecho.

La dama falleció en horas de la mañana del pasado martes 25. El mismo día del hecho, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a Rivas Martínez, quien dijo sentirse arrepentido de los que había hecho, el marido de la mujer fue apresado el día que murió la joven. La víctima había cumplido los 21 años el 14 de febrero.

La mujer se dedicaba a labores del hogar. Estudió hasta el primer año de bachillerato y decidió no seguir estudiando. En cuanto al marido no se le conocía oficio o profesión alguna. La pareja no dejó hijos y Anabel era la menor de dos hermanos.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | el siglo-Caracas