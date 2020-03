En diferentes partes del eje Este del estado Aragua, en el marco de Día Internacional de la Mujer, las damas alzan su voz para solicitar igualdad, justicia y alertar sobre los abusos que aún sufren por el hecho de ser mujer.

Y es que según las mujeres de esta parte de la entidad aragüeña, pese a que existen muchas campañas de prevención y de no discriminación en la actualidad, esta situación se sigue viviendo, por lo que no tardan en hacer del conocimiento público su pesar y llamado para que fortalezcan el respaldo por parte no sólo de los entes competentes, sino también de las diferentes fundaciones.

Aunado a esto señalaron que todo esto debe ir enmarcado en su deseo del fortalecimiento de los valores, así como también de las mejoras tanto en sus lugares de trabajo, como en sus diferentes áreas de desempeño, donde el ser ama de casa no queda a un lado.

Ante este cuadro, hicimos un recorrido por las principales calles y avenidas de los cinco municipios del eje Este, para conocer de la mano de las féminas, qué esperan en su día internacional.

“En nuestro día deseo y espero aparte de tener buena salud, vivir en armonía, que nos tengan respeto. Que nos sea resaltado el valor que tenemos todas las mujeres, luchadoras, trabajadoras, madres, esposas, hermanas e hijas que a diario salimos a dar lo mejor de nosotras”, manifestó Herimar Nieves.

Del mismo modo, Mercedes Silva, quien es educadora, resaltó que ella ante todo pide a Dios fortaleza para enfrentar todos los retos que conlleva el día a día, tanto en su hogar, como en su aula de clases. “Necesitamos de todos los valores necesarios, en mi caso para guiar tanto a mis hijos como a mis alumnos, brindándoles lo mejor de mi conocimiento, porque al final ellos son el futuro, quienes nos representarán en un futuro”, expresó.

Por su parte, la señora Rosa Hermoso agregó que ella como todas las damas de las diferentes partes de Aragua y Venezuela, necesita de salud, prosperidad, éxito, pero además necesita vivir con dignidad, en plenitud.

“Yo aspiro no hacer más cola, ni para comprar el gas, eso me da de todos los males. Asimismo, espero que mis beneficios vengan con regularidad, porque al final son una ayuda para nosotras las mujeres. Necesitamos tanto, es que ni el agua nos viene”, exclamó.

En resumidas cuentas, las féminas de esta parte de Aragua, esperan seguir creando historia, pero todo eso acompañado de valores y de buenos servicios, que les permita ejercer todas sus labores a cabalidad, pues según ellas las mujeres son el motor de todo.

DANIEL MELLADO | elsiglo-La Victoria