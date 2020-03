Maracayeros están atentos ante la pandemia Coronavirus

Luego de los últimos acontecimientos ocurridos con respecto a la propagación del Covid-19 en algunos países de Latinoamérica, los habitantes de Maracay están informados en cuanto a la prevención de la pandemia.

En este sentido, tanto la población joven como los adultos mayores están documentados en cuanto a la enfermedad que ha producido una cantidad importante de muertes, más que todo en el país asiático China.

Al respecto, Frank Morales detalló, “manejo la información básica de donde proviene la enfermedad, que es un virus que se transmite a través del aire, contacto con otras personas, la piel, las mucosas y los ojos; además es un virus en que la persona puede tener un tiempo de incubación desde 7 días hasta un mes sin tener síntomas que tiene la enfermedad”.

Asimismo, Morales resaltó, “según lo que se ha escuchado es que son más propensos a morir las personas que tienen problemas cardiacos, respiratorios, y los adultos mayores entre los 60 y 80 años”.

Por otro lado, Yudith Mogollón aseveró, “es un virus que se originó en China y se ha expandido en varios países del mundo, entre ellos Europa, y ha llegado a Suramérica, siendo el primer país en diagnosticar una persona infectada en Brasil, luego Ecuador; es una enfermedad producida por el murciélago”.

Mogollón destacó, “se comenta según las noticias que ya están montándose en la vacuna para esta enfermedad, que sólo ha sido probada en animales, se espera que para finales de julio o agosto, este antídoto esté apto para colocarlo en los humanos”.

En cuanto a los métodos de prevención, ambos encuestados destacaron que las recomendaciones dadas por los médicos son taparse la boca con el antebrazo cada vez que estornuda, mantener limpias las manos, usar el tapabocas cuando se tenga gripe.

Los adultos mayores no se quedaron atrás y también tienen el manejo de la información acerca del Coronavirus; hay quien indica que este tipo de brote viral se propaga gracias al recalentamiento global.

Con respecto al tema, Juan Rodríguez señaló, “yo soy un hombre que conoce ampliamente lo que son los seres vivos y las consecuencias debido al calentamiento global, estos virus se nutren de la energía de desechos de fósiles, tales como desechos sólidos industriales y desechos; todos esos efectos pueden inducir a que estos virus se nutran y vivan”.

De esta misma manera Rodríguez aseveró, “la tierra es un reservorio del virus, el calentamiento global es un problema grave, eso amerita que los científicos determinen de una vez por todas sus conocimientos en base de este flagelo; el virus puede ser producto de tanta contaminación y China no escapa de esta realidad, por allí puede venir el origen del Coronavirus”.

Por otra parte, María Hernández enfatizó lo que conoce de la pandemia, “es una enfermedad que no refleja síntomas sino después de los 21 días y la prevención es lavarse las manos, no saludarse con besos, abrazos, mantener las manos limpias, no tratar con personas que tengan gripe, usar tapabocas”.

Tanto la población joven y adulta mayor en el casco central de Maracay manejan lo básico de esta realidad que está afectando a varios continentes del planeta, en Venezuela las autoridades sanitarias están en alerta para prevenir que al país entre alguna persona infectada, que pueda propagar el virus en la nación.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo