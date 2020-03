En horas de la mañana de este martes, vecinos de varios sectores de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, trancaron la entrada de dicha localidad, en rechazo a las constantes agresiones que aseguran haber sufrido por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

Dicha manifestación estuvo encabezada por la concejal del municipio Desirée Domínguez, quien manifestó que los vecinos no están en contra de que los uniformados realicen su trabajo. “La comunidad de Curiepe, Bucaral, Los Jabillos, Brisas de Bucaral, El Béisbol y La Estación, estamos elevando una denuncia ante las autoridades del estado, para que tengan conocimiento que los efectivos castrenses se han metido en nuestras comunidades y han maltratado a los habitantes del sector”.

Señaló que las mujeres han sido víctimas de agresiones y la comunidad tiene pruebas de ello, “a muchas les han cortado el cabello, entran a las viviendas de forma violenta sin ningún tipo de orden de allanamiento y agreden tanto a grandes como niños, en días pasados específicamente el sábado 29 de febrero, estábamos en una actividad en el marco de los carnavales felices cuando ingresaron a la comunidad y dispararon sin mediar palabras, asustando y causando caos en los presentes”.

Asimismo indicó que entienden el trabajo de los efectivos policiales, pero están en contra de los atentados hacia los habitantes y niños de las zonas, “los insultan, amenazan a los vecinos y se llevan las cosas que con tanto esfuerzo tienen las personas en las viviendas, hasta la comida nos las han quitado”.

Por su parte, Yusleida Camejo, habitante del sector Los Cachos, resaltó que ya los niños no pueden practicar deportes, ya que no saben en qué momento llegan los funcionarios, “en la cancha no se puede estar, tenemos miedo, las prácticas son imposibles, ya que tenemos miedo de todo lo que ocurre en la zona”.

De igual forma, Jesús Godoy, habitante del municipio Revenga, precisó que en dicha zona también son víctimas de estas agresiones, “rechazamos el maltrato a las personas, les quitan la comida y no respetan ni a las escuelas, queremos que nos escuchen, el pueblo está cansado de esta situación, todos somos seres humanos y estamos cansados de que esto se repitan constantemente”.

Finalmente, América Loroy denunció que las iglesias cristianas de las zonas también son atropelladas, “a las mujeres le cortan el cabello y a los niños y personas mayores las maltratan, no estamos en contra de que hagan su trabajo, pero no queremos que nos lastimen ni que se nos violen nuestros derechos”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo