Henry Medina, presidente de SUMA Aragua, anunció que este miércoles se llevará a cabo una asamblea de profesores con la finalidad de plantear las próximas líneas de acción, ya que hasta la fecha no han obtenido una respuesta satisfactoria sobre el problema que los afecta desde hace algún tiempo.

“Esta asamblea general de docentes se llevará a cabo en la sede del SUMA y agradecemos la mayor participación por parte de los docentes, es un día que utilizaremos para nosotros y por eso exhortamos a los padres y representantes a no llevar a los alumnos a las aulas de clases”.

Asimismo resaltó que los docentes deben conversar y así plantear las nuevas líneas de acción en pro de solucionar los problemas, “las asambleas son legales de acuerdo a la cláusula 82 de la contratación colectiva, y tenemos derecho constitucional de reunirnos para deliberar sobre los problemas que nos aquejan y así poder defender nuestros derechos laborales y brindarle una educación de calidad a los niños”.

Indicó que los docentes venezolanos se encuentran atravesando por un momento difícil, “no cuentan con el pago suficiente para subsistir y sumado a esto, se enfrentan con carencia de dotación y falta de alimentación en los colegios y hogares, pero a pesar de las dificultades sus docentes se encuentran en las aulas de clases”.

Por último, Medina manifestó que el punto principal a tratar en esta asamblea es las acciones que debe seguir el Magisterio, “las autoridades del Gobierno han tenido bastante tiempo para brindar una solución pero eso no ha pasado, estamos en emergencia y cada vez empeora más, los profesores no tienen ni para alimentarse y no podemos seguir así, debemos enfrentar esta situación”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo