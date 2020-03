Acribillaron a dos jóvenes en la carretera vieja de Palo Negro

En horas de la madrugada de este martes, dos jóvenes que se dirigían a su sitio de trabajo en el Mercado Metropolitano, en la Intercomunal Turmero-Maracay, fueron asesinados vilmente a manos de peligrosos delincuentes que incursionarían en el municipio Libertador o zonas circunvecinas.

El crimen se escenificó en la carretera vieja de Palo Negro vía Santa Rita, a unos doscientos metros de un conocido centro comercial en la jurisdicción de Libertador, según la información proporcionada a los medios de comunicación social.

Las víctimas de ese dantesco hecho de sangre respondían a los nombres de Antonio José Álvarez Torres, de 27 años de edad, y Roberto Antonio Rujano Torres, de 22 años de edad, quien residía en la calle El Canal de Los Hornos, en Palo Negro.

De acuerdo a la información de Belkis Rujano, “mi hijo salió a su sitio de trabajo a tempranas horas de la mañana y su sobrino, cuando horas después me llegó la noticia de la muerte de los dos jóvenes. Desconozco las circunstancias del caso. Se trataba de dos muchachos trabajadores, responsables de sus actos”.

“Seguidamente me trasladé al sitio y me encontré a mi hijo en una moto Bera Socialista, de color blanco, placas AFIK68D y Álvarez, a quienes le apreciamos muchas heridas”, dijo. “Se ensañaron contra esos muchachos y la muerte de ellos no puede quedar impune“, expresó la denunciante, quien se acercó al sitio acompañada de sus hijos y vecinos de la zona.

LO IBAN SIGUIENDO

Aunque no hubo información a los medios de comunicación social de la región, se tuvo conocimiento de manera extraoficial que los homicidas seguían a cierta distancia a los ciudadanos que se desplazaban en una moto y éstos no se percataron del asunto.

Al pasar por un tramo solitario de la carretera vieja, los delincuentes aceleraron la velocidad del vehículo, en donde viajaban y les cayeron a tiros a quemarropa a sus enemigos. Al menos le descargaron dos pistolas.

Los muchachos al verse sorprendidos por la ráfaga de disparos, perdieron el control del vehículo de dos ruedas y se dirigieron a la zona de seguridad del canal contrario de la carretera, cayendo en una cuneta. Sus cuerpos quedaron sobre un charco de sangre.

Y a eso de las 6:30 de la mañana, los usuarios de la carretera vieja que se dirigían a Maracay, observaron dos cuerpos ensangrentados y cerca de ellos una moto blanca. Seguidamente dieron aviso a los funcionarios de la Policía de Aragua y varias comisiones de la comisaría de BAEL, se dirigieron al sitio acordonando la zona, mientras hacían acto de presencia los funcionarios de la Base de Homicidios de Santa Cruz.

Tras visualizar la escena del crimen y analizar criminalísticamente de cómo quedaron los cuerpos de las víctimas, el móvil del suceso se orienta hacia un presunto ajuste de cuentas o venganza. El caso está bajo averiguación y habrá que esperar por el resultado de las pesquisas policiales.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO