“En la dulce espera”, así manifiestan estar los adultos mayores, entre jubilados y pensionados del municipio José Félix Ribas, pues hasta el momento no han recibido noticias sobre el popular “Petro”, esto los mantiene un poco intranquilos, puesto que aseguran que les serviría de mucho para ayudarse.



Y es que según varios encuestados de la entidad, se mantienen esperando de mes en mes, para ver si en algún momento se activa el servicio y pueden utilizar la moneda electrónica, la cual ya ha comenzado a ganar intereses para los que decidieron ahorrarlos.

Con respecto al tema, el señor Mejías Vage, aseguró que como muchos, dejó un poco de su moneda virtual, pues no le dio chance de gastarla completa, por lo que aguarda en la esperanza. “La mayoría estamos en la espera de ese petro, porque es algo que uno puede utilizar, porque ayuda en nuestros ingresos, en lo que uno gana, que no alcanza”, dijo.

La señora Isabel Camacho agregó, “lo que hicieron fue prácticamente jugar con nosotros, porque nos dan supuestamente ese regalo, pero no nos dejan usarlo, al parecer está ganando intereses, pero qué hacemos con eso, sino podemos pagar nada, lo tenemos, pero no lo tenemos y nadie dice nada. Los adultos mayores necesitamos más de lo que nos pagan para comprar no sólo comida, sino también medicinas y esto nos sería de gran ayuda”.

Por su parte, Gladys Pérez, quien es pensionada y gozó del petro enfatizó: “Me parece una burla, que con tantas necesidades y con una situación tan crítica que vivimos, nos den algo que de nada nos va a servir, porque no lo podemos cancelar si está suspendida la plataforma y no podemos cambiarlo a bolívares, al final, no nos ayudaron en nada”.

Entre tanto, las personas que fueron beneficiadas con el medio petro, esperan que en los próximos días se ponga en marcha nuevamente el servicio. “Necesitamos que se vuelva a activar el pago con petro o por lo menos que salga alguien dándonos explicaciones”, dijo Vicente Camacho.

DANIEL MELLADO | elsiglo-La Victoria