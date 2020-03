Los Cachorros de Chicago tienen claro la versatilidad que puede ofrecer Hernán Pérez sobre el terreno y durante la primera semana lo han movido por todo el cuadro interior probando su capacidad defensiva.

En ocho campañas el utility ha brillado en cualquier rol y en los primeros días vistiendo los colores de los Cachorros de Chicago no ha sido la diferencia al dejar buena impresión con su capacidad defensiva. “He estado trabajando en todas las partes del cuadro, todavía no he jugado en el jardín pero me dijeron que en los próximos juegos me estaré moviendo por allá”, aseguró Pérez al periodista Nicholas Blazek.

En ocho temporadas en las mayores el bigleaguer ha registrado cinco errores en 188 encuentros en los jardines, mientras que en infield no ha deslucido al sumar 30 pecados en 445 juegos.

Sin embargo, el bigleaguer tiene trabajo por delante con una ofensiva que no termina de carburar como se tiene pensado, registrando. 182 de average en los primeros cinco partidos del campo primaveral. Aunque con las oportunidades el criollo busca encontrar su ritmo para ir sumando mayor confianza dentro de la directiva que aposto por él durante el mercado invernal para reforzar la alineación de cara a la temporada 2020.

LÍDER