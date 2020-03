La pandemia del coronavirus llegó a nuestro Continente, donde países como Brasil, Ecuador, México, varias islas del Caribe, registran casos de personas contagiadas.

Tras un recorrido realizado el pasado jueves por los distintos municipios que conforman los Valles de Aragua, pobladores señalaron tener conocimiento acerca de esta temible enfermedad respiratoria y se mostraron esperanzados de que no afecta al país.

Al respecto, Yanury Risquez, señaló: “Dicen que parece una neumonía, en realidad no entiendo cómo es que se transmite. Yo creo que nadie está tomando precauciones. Además, la población no está preparada para eso. Roguemos a Dios que el virus no llegue aquí”.

Por su parte, Yilfre Castillo, auxiliar de farmacia, manifestó que “hasta los momentos no he notado el boom de empezar a llevar medicamentos para prevenir”. Sin embargo, Castillo afirmó que conoce pocas personas que actualmente se “preparan tomando vitamina C, omega y colocándose tapabocas”.

“En mi casa ya nos armamos. Compramos 2 litros de alcohol y también vitamina C, polivitamínicos y tapabocas. De hecho, tengo una bebé pequeñita y le mandé a traer tapabocas chiquitos”, relató Yeimy Cruz, cagüense. “Si el coronavirus llega a Venezuela no creo que podamos salir de eso”, añadió.

“Todavía gente alarmada aquí no ha venido. Muchos preguntan qué pueden tomar, pero, por ahora, no compran ningún medicamento que sea para prevenir”, indicó María Mollera, quien también desempeña el cargo de auxiliar de farmacia.

Haciendo referencia a la precaución que debe tenerse ante la rápida expansión de la pandemia, Bety Loreto, dijo: “los venezolanos esperamos tener el problema encima para resolverlo, así somos”. A su vez, la ciudadana resaltó que el conocimiento que posee lo obtuvo a través de noticieros y diferentes canales de televisión.

Actualmente, en las farmacias donde se obtuvieron declaraciones, empleados señalaron que todavía no han comenzado a recibir charlas que potencien el conocimiento previo acerca de la enfermedad. La información que poseen es obtenida a través de Internet y medios de comunicación masivos, únicamente.

Las ventas de vitaminas y tapabocas las han calificado como “normales” las farmacias cercanas a instalaciones médicas. No han reportado aumento en los índices de demanda por coronavirus porque la enfermedad, ¡por suerte!, no ha llegado al país. Se mantienen en espera de un agrandamiento en la dotación de medicamentos cuando las autoridades competentes así lo decidan.

SAMIRA HERRERA (pasante) | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA