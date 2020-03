Falleció el actor mexicano de doblaje y voz de Gohan en “Dragon Ball”

El icónico actor del doblaje mexicano Luis Alfonso Mendoza falleció la noche de este sábado, así se dio a conocer a través de mensajes publicados en las redes sociales por sus amigos y colegas. Mendoza, que al momento de su muerte tenía 55 años, dio voz al conocido personaje Gohan en la serie animada “Dragon Ball”.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste”, escribió el actor que dio voz al personaje de Goku en la misma serie.

Aún se desconocen las circunstancias de su fallecimiento, pero versiones extraoficiales apuntan a que el actor murió en un tiroteo junto con su esposa y su cuñado, aunque sin concretar el lugar y los motivos del crimen.

Lamentamos informar el fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza Soberano, actor, director de doblaje y locutor mexicano. Según informes falleció en una balacera junto a su esposa y a otro familiar. Una perdida lamentable de un gran actor que dio voz a personajes realmente icónicos pic.twitter.com/5nv6xzqbms — Editorial Especiales (@revespeciales) March 1, 2020