Alfonso Marquina: “Aquí hay hasta militares presos en los cuarteles”

En un país democrático no puede haber presos por disentir políticamente, pero como vivimos en una dictadura, aquí hay hasta militares presos en los cuarteles, además de los civiles que se encuentran arrestados en todo el territorio nacional, declaró el diputado Alfonso Marquina, de la Asamblea Nacional.

Además de eso el dipitado habló sobre su opinión ante el pedido hecho por la Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de que en Venezuela sean liberados de forma incondicional todos los presos políticos, su respuesta fue la siguiente:

“El gobierno no puede estar condicionando la libertad de ningún ciudadano. Este régimen ha aplicado la práctica de liberar a unos dirigentes políticos presos y poner en la cárcel a otros. De acuerdo al orden constitucional no puede haber presos políticos. La exigencia de la Dra. Bachelet es que no se pueden establecer condiciones para liberar a quienes este régimen ha procedido a detener para acallar sus voces. Y se ha apoyado en una justicia absurda para imputarles falsos delitos y, por supuesto, someterlos a un castigo inmerecido”, puntualizó.

ELIMPULSO