7 cosas que no sabías sobre Tik Tok

Conoce la nueva aplicación que está revolucionando las redes sociales y que cada día está siendo más usada por influencers y artistas, pues si aún no la conoces o has escuchado de ella pero no la has manejado, entonces esto es para ti porque te contaremos algunos datos que quizas no sabías.

Por algo, está conquistando a todo el mundo, convirtiendola así como la mejor red social actualmente.

Su base son los videos que se pueden cambiar, personalizar, adaptar a cualquier gusto, de hecho muchos usuarios prefieren las voces de los artistas para usarlas así con la foto que van a subir o incluso imitar sus actuaciones.

Hasta se podría decir que más bien es como el instagram a la hora de realizar videos, memes y otro tipo de bromas, solo que la única diferencia es que en la pantalla principal de la red podrás encontrar los videos más populares de las personas que sigues. Del mismo modo hay una página de exploración donde tendrás acceso a la búsqueda de clips de tu interés o usuarios que quieras, de hecho, podrás navegar por los hashtags más conocidos.

Por otro lado, cuando eliges el video que quieres ver, esta se abre automáticamente en pantalla completa y a la derecha hay un botón con el que puedes compartir, “megustear”, comentar o seguir al usuario.

En el centro de esta pantalla principal tienes el botón mágico. Este botón te permitirá hacer tus propios vídeos y subirlos. pero la mejor parte de todo es que los puedes editar y personalizar como quieras. Adicional a eso, tienes filtros, efectos, voces y todo lo que quieras para hacer grabaciones originales que se salgan de lo común.