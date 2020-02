La Fórmula 1 podría suspenderse debido a COVID-19

La FIA y los equipos de Fórmula 1 discutirán en dos reuniones a partir de este jueves la posibilidad de modificar el calendario del Mundial si la crisis del coronavirus (COVID-19) no se controla. En el ‘paddock’ de Barcelona crecen los rumores sobre un posible escenario: que la temporada no comience hasta el 5 de mayo en el GP de Holanda, en Zandvoort. Información del portal AS de España.

Eso también incluiría las suspensiones de Australia (15 de marzo), Bahréin (22 de marzo) y Vietnam (5 de abril), sumándose a la de China, ya confirmada, aplazando la competición hasta el inicio de la campaña europea.

En Bahréin ha habido un repunte de casos en los últimos días (ronda la treintena) provocado por viajeros procedentes de Irán.

Por ende, la autoridad de aviación civil local ha decidido cerrar todas las conexiones aéreas con Dubái, una vía que emplean habitualmente los aficionados y trabajadores de la Fórmula 1 y que podría convertir en caóticas las opciones de asistir a los primeros grandes premios del curso.