Habitantes de los alrededores de la Zona Industrial Güere, municipio Santiago Mariño, denunciaron las penurias por las que atraviesan a diario para poder llenar sus bombonas de gas. Aquellos que tienen cerca el llenadero aseguraron que se les hace muy difícil poder abastecerse.



Bogari Silvera señaló lo siguiente, “en el llenadero me cobran 70 mil bolívares en efectivo por el cilindro pequeño. Sólo efectivo, ni pago móvil ni transferencia”. El señor dijo que el proceso por lo menos es rápido. No hay mucha gente. Difícil es devolverse, en pleno sol y con tanto peso.

Carlos Carrillo, por su parte relató, “yo no compro por aquí, compro en la comunidad. En el llenadero es muy caro. El consejo comunal las vende en operativos en 15 mil, 20 mil o 30 mil bolívares”. Con respecto a los métodos de pago, señaló que cancela con pago móvil.

“Ahorita no viene gente, están llenando son los consejos comunales. Traen los vacíos de allá de la comunidad”. Indicó Flor Graterol, trabajadora del llenadero, quien además señaló, “ahorita no se está despachando porque no hay gas”.

Vecinos además denunciaron el deterioro de las calles en los alrededores de la Zona Industrial y la incesante problemática de inseguridad.

El señor Silvera dijo, “esto es muy peligroso por aquí. Por eso se la pasa solo, esto es huecos por todos lados. Muy feo y descuidado”.

