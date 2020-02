Marineros entre una tormenta

La División Oeste de la Liga Americana pudiese estar reñida este año, o al menos eso pinta a suceder. Sin embargo, en lo que muchos parecen coincidir es en que los Marineros de Seattle no serán uno de esos equipos contendientes, al no contar con un róster vistoso.

Para los nautas no parece haber tierra a la vista. Al contrario. Lo que se avecina es una tormenta de resultados negativos, tal y como ha sucedido en los últimos años.

Sin embargo, no todo el panorama de los Marineros es gris, tomando en cuenta que pese a que salieron de varios jugadores, esta será la temporada ideal para darle la oportunidad de demostrar su valía a los jóvenes talentos que tiene la organización, de los cuales se ha escuchado mucho en los pasados meses.

Así que la tropa que dirige el mánager Scott Servais atravesará una época de malos resultados, pero sabiendo que se aproxima un futuro prometedor, de la mano de varios nombres que incluso podrían comenzar a causar impacto a partir de esta misma zafra.

Y aunque en la franquicia no exista ese jugador respetado con la chapa de superestrella, todavía hay cierta calidad dentro de un róster que parece caracterizarse por el bateo, específicamente el contacto.

Es el antesalista Kyle Seager quizás el nombre más conocido dentro de la nómina, gracias al poder que ha demostrado tener. al sumar ocho años seguidos disparando al menos 20 cuadrangulares, lapso en el que además registra 195 batazos de vuelta completa y 653 carreras impulsadas.

Pero no hay que olvidar al jardinero Mitch Haniger, que en 2018 fue electo al Juego de Estrellas. Y si bien se perdió gran parte del 2019 por molestias físicas, es candidato a ser una de las bujías de la ofensiva.

Además Seattle cuenta con promesas como J.P. Crawford que el año pasado disputó 93 partidos, mientras que la carta más interesante en el cuadro pudiese ser Shed Long Jr., que apunta a ser uno de los jugadores franquicias a futuro.

Pero cuando se habla de posibles joyas, hay que destacar a Justus Sheffield, quien en su momento fue considerado un gran prospecto por los Yanquis. El serpentinero zurdo ya conoce las Grandes Ligas, pero es este año que se espera el gran salto y hay bastantes expectativas en su entorno.

Pero más allá del abridor de 23 años solo destaca el brazo del asiático Yusei Kikuchi que tuvo un 2019 para el olvido. Sin embargo, eso no quiere decir que este año sea igual o parecido, pero es poco lo que puede aportar a una rotación que no tiene un as consolidado.

Es así como los Marineros conforman una novena que no pinta nada bien, pero que de igual forma merecen una ojeada por sus jóvenes figuras y jugadores consagrados que pudieran ser piezas de cambio a mitad de temporada.