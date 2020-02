Tras un recorrido realizado por el centro de la ciudad de La Victoria la mañana de ayer martes de carnaval, se pudo corroborar que algunos comerciantes en años anteriores estaban acostumbrados a trabajar durante estos días, este año al parecer prefirieron bajar sus santamarías y volverlas a abrir el día de hoy, debido a las pocas ventas que han registrado durante el asueto.

En este sentido, los pocos que si laboraron para el público, indicaron que trabajaron con total normalidad durante los días carnestolendos, para de esa forma incrementar las ventas y por ende sus ingresos, tomando en cuenta que muchos locales permanecen con sus puertas cerradas.

El señor Oscar Rivero aseguró que a su parecer estas fechas son excelentes para laborar, ya que muchos sitios no están trabajando y por ende las ventas se incrementan. “Aquí tenemos ganas de trabajar y que mejor forma que en carnaval cuando las personas requieren de artículos para sus viajes o reuniones. Hay que ofrecer lo que buscan y aprovechar las oportunidades”, puntualizó.

Kerlys Blanco agregó, “en mi caso estamos trabajando para el público todos los días de carnaval, no sólo para aumentar los ingresos, sino también para ofrecerle a las personas lo que puedan necesitar a propósito de las salidas. Bajamos el horario pero seguimos laborando”.

Por su parte, Frank Pastrana dijo, “ahorita no es momento para descansar, ni para celebrar, hay que trabajar y más nosotros los vendedores que vivimos del día a día. Tenemos que resolver, además un país no se construye tomando días de vacaciones, quizás no vendamos mucho, pero es mejor algo que nada”.

En resumidas cuentas, en la capital de La Juventud fueron pocos los comercios que laboraron, manteniendo horarios que iban desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

DANIEL MELLADO | elsiglo