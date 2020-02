Conferencias Tributación y Negocios en Venezuela se realizó en Maracay

El jueves pasado se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Italia de Maracay, el ciclo de conferencias “Tributación y Negocios en Venezuela, estrategias para seguir operativos”, la cual tiene como objetivo dar herramientas a los empresarios y comerciantes del estado Aragua en todo lo relacionado con el uso de divisas, Reforma Tributaria, Petro y Cripto activos.

En este sentido, la abogado Mariela Llovera manifestó que este tipo de conferencias son de gran importancia para la comunidad de negocios en el país, “tocamos conversaciones como por ejemplo los aspectos claves del cierre fiscal tanto para el 2019 como 2020, ya que se debe llevar de forma continua y las empresas deben entender los riesgos y opciones para cumplir con las obligaciones tributarias”.

Resaltó que el país se encuentra atravesando por un proceso de multimoneda, “dependiendo de la región donde se encuentren las personas, se están manejando diversas monedas, no solamente es el dólar, y las empresas deben entender el impacto de ellos y más ahora con la reforma del IVA que reiteramos no está vigente, ya que entra el 30 de marzo y todavía no se conoce la taza”.

Asimismo, el licenciado Vicente Mourette recalcó que los ciudadanos deben conocer sobre el manejo de las monedas extranjeras, “no es algo novedoso y está establecido en la normativa contable desde hace muchos años, por eso debemos evaluar y mediar la misma a través de los principios contables con el fin de determinar cuál es su efecto”.

Finalmente, Mourette indicó que existen criterios contables que deben ser tomados en consideración a los fines de mantener un aspecto fiscal para lograr una tributación justa, que es un principio establecido en las normativas venezolanas, “estos tres temas del evento son de gran importancia y están relacionados, por eso es de gran importancia para los consumidores y empresarios”.

