Porque cuerpo a cuerpo ya no es la única opción, ¡ten un momento sexy con tu chico aún a kilómetros de distancia!

Tener sexo con tu chico ¿pero sin tocar su piel ni sentir sus labios? Pareceri?a de locos. Pero si el cerebro lo cree y la conexio?n es tan o ma?s fuerte que en las ?artes presenciales?, ¿quie?n puede decir que no sucedio??

Romper tu orgasmo?metro personal y sentirte deliciosamente kinky y avant-garde tambie?n es posible. La comunicacio?n sensitiva a distancia nos da mucha ma?s cercani?a de la que nuestros cables pueden entender. Para demostra?rtelo, te damos herramientas superdivertidas para hacerlo como una pro.

1. Cibercli?max desde el otro lado del mundo

De acuerdo con el psico?logo Louis Roche y el especialista en impacto de nuevas tecnologi?as Yannic Chatelain, en su libro In Bed With The Web, las relaciones virtuales pueden tener matices de mayor intensidad que las fi?sicas.

Bueno, dira?s: ?So?lo soy yo autoerotiza?ndome para e?l ante una camarita?, pero puede ser ma?s que eso en el plano emocional. El punto es ¿co?mo aderezarlo? Para ellos, ver es la celebracio?n; a nosotras nos gusta escuchar lo que sienten, lo que provocamos. ¿Te sientes muy expuesta? Ponle ma?s misterio y jueguen roles; disfra?zate y usa un antifaz que vaya perfecto con tu lenceri?a, asi? cuidas tu identidad (uno nunca sabe). Y claro, puedes invitar a uno que otro de los siguientes juguetitos para que no te sientas tan ?a solas?.

2. To?came de lejitos

En 2012, Snepo – Interactive Software for Humans creo? los Fundawear, nada menos que bras y tangas, y bo?xers para ellos, con sensores de vibracio?n que pueden ser controlados de forma inala?mbrica a trave?s de una aplicacio?n desde tu cel, aunque este?n de costa a costa.

So?lo te conectas a trave?s de la app con tu chico y tocas la pantalla. Tu ?tacto divino? reproducira? la vibracio?n en sus bo?xers en la zona que indiques, al tiempo que se observan, como en una video llamada, y e?l puede ver tus reacciones cuando sus dedos se deslicen por tu bra o partes muy interesantes de tus panties de sensor.

3. Orgasmo a toque de pantalla

Un supuesto ex ingeniero de la NASA le ha dado una nueva dimensio?n al sexo vi?a webcam con su invento Real Touch (realtouch.com), mucho ma?s interactivo. Es un juguete que viene en dos partes: un modelo adaptable a la anatomi?a femenina y otro para hombre, disen?ados para emparejarse con una ca?mara web. Es un dispositivo de captura de sensaciones (con una tecnologi?a similar a la de una pantalla ta?ctil) que transmite dicha informacio?n digitalmente a otro dispositivo.

Sincroniza el movimiento, el calor y la humedad para que coincidan con los eventos que aparecen en la pantalla en tiempo real. El interior de la Real Touch para ellos es suave y emula los movimientos, la flexibilidad y las contracciones de tu vagina, como si estuviera ahi? fi?sicamente. El joystick para nosotras es una interfaz sensorial que capta la ubicacio?n y la direccio?n de la pene- tracio?n que tu chico este? ejecutando. Mmm, toda una experiencia.

4. Lo ma?s interactivo

El par de gadgets ma?s interactivo es LovePalz (lovepalz.com), de origen taiwane?s y que hace la magia con una plataforma similar a Real Touch, pero es inala?mbrico y, segu?n los fabricantes, la experiencia es mucho ma?s real, porque copia instanta?neamente las respuestas sensoriales de los genitales con materiales parecidos a la piel humana y la mucosa interna de la vagina. Que? cosas, ¿no?

5. Un poco ma?s cerca

Los juguetes a control remoto tambie?n le ponen su dosis de picante cuando no estamos tan lejos, al menos no a ma?s de 12 metros. La vista puede ser real, pero e?l dirige las caricias desde un dispositivo para despue?s lanzarse sobre tu cuerpo, o tal vez quiera quedarse a verte gemir de placer desde la butaca.

Existen vibradores a distancia de diferentes formas ?segu?n lo que quieras estimular?, de la marca Lelo (lelo.com), y se manejan con un control remoto. Pueden vibrar (obvio) y rotar tanto como e?l decida, mientras tu? so?lo te dedicas a sentirlo trabajar.

6. ¡Manos libres!

¿Te ha pasado que e?l esta? dentro de ti y de pronto se detiene, justo cuando necesitabas ma?s intensidad? ¡Es horrible! Y asi?, de la nada, el cli?max se esfuma (¡no, por favor!). Ahora todo esta? en tus manos, literal. De la misma li?nea de Lelo, hay un anillo que se inserta en la base del pene y al encenderse masajea tu cli?toris al ritmo de sus embates; o sea, de la entrada y la salida de su pene.

Lo mejor es que la intensidad la manejas tu? desde el control. E?l puede detenerse o, si quieres, sugie?rele que so?lo te penetre y no se mueva por algunos intervalos, en tanto tu? le das todo el sabor que vayas necesitando. ¡Eso es libertad!

Los must del sexo 3.0

1. Total confianza para que haya complicidad, aunque sea un chico que conociste en Tinder y con el que quedaste en tener un encuentro virtual. Si algunas sen?ales te incomodan, ni empieces.

2. Identidad segura. La mayori?a de las computadoras puede grabar lo que este? pasando en pantalla. Aunque sea tu chico y jures que jama?s revelari?a sus sesiones, procura que tu rostro no se vea o cu?brelo. Ojo, tambie?n aplica a esos tatuajes inconfundibles que pueden delatarte.

3. U?salo como mega estrategia si te encuentras en un ?amor de lejos?, viajan constantemente o estara?n separados por una temporada laboral o acade?mica. Eso les permitira? seguir sintiendo que existe un lazo sexual y emocional. El sexo telefo?nico ya es taaan old.