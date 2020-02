Cuatro semanas después del fatal accidente de helicóptero que costó la vida a Kobe Bryant, a su hija Gianna y los otros siete tripulantes de la aeronave, los aficionados de los Lakers, de la NBA y del baloncesto en general podrán, por fin, dar su último adiós a la leyenda del deporte en el memorial que se celebrará hoy 24 de febrero, a partir de las 19.00 hora peninsular española, en el Staples Center de Los Ángeles.

¿Una fecha anunciada por Vanessa Bryant en sus redes sociales y que no ha sido elegida al azar ya que son dos números con un significado especial en el entorno de Bryant: El 24, el número que utilizó Kobe durante los últimos años de su carrera, y el 2, el dorsal que lucía Gianna en ‘Las Mambacitas’.

Las puertas del Staples Center se abrieron a las 8.00 hora de Los Ángeles (17.00 hora peninsular) para dar entrada a los más de 20.000 asistentes que ocuparán un asiento en el recinto angelino.

Las entradas para poder asistir al memorial se agotaron en apenas 24 horas -hubo 100 mil solicitudes- después de ponerse a la venta entre 24,02 dólares y 224 las más caras. El dinero recaudado será destinado a la Fundación Mamba y Mambacita Sports.

La ceremonia será transmitida en directo por NBA TV, además de por NBC y ABC. Además, se podrá seguir en directo por Marca.com. Los Lakers, el equipo en el que Kobe Bryant disputó sus 20 temporadas en la NBA, también retransmitirán el memorial a través de sus redes sociales.

No hay listado oficial de oradores, pero se especula que durante la ceremonia puedan hablar ex jugadores como Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Jerry West, el entrenador con el que ganó los cinco anillos de la NBA, Phil Jackson, o el comisionado de la NBA Adam Silver. También se espera que LeBron James tome el micrófono en representación de los jugadores actuales.

Entre los asistentes, a falta de confirmación, estarán Vanessa Bryant y sus tres hijas, además de los padres de Kobe, Joe y Pam Bryant. También se espera la presencia de leyendas de la NBA (Michael Jordan, Bill Russell, Allen Iverson o Kareem Abdul-Jabbar) así como de la actual plantilla de Lakers, Clippers y Grizzlies, que esta misma noche juegan en el Staples.

Las calles cercanas al pabellón estarán valladas. La Policía pidió que aquellas personas que no tengan entradas no se acerquen a esa zona, ya que el memorial no será transmitido en las pantallas de ese sector de Los Ángeles.

No habrá cortejo fúnebre, ya que sus restos fueron enterrados en una ceremonia privada e íntima realizada el 7 de febrero en Orange County, en el sur de Los Ángeles.