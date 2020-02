Hallaron muerta a una mujer que tenía más de 20 días desaparecida

Ana Daniela Villasmil Gullo, de 26 años, permaneció más de 20 días desaparecida, hasta que su cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición. El presunto autor del crimen la ex pareja de la joven, un sujeto conocido como “El Anderson”, quien al parecer cayó abatido cuando se enfrentó a una comisión del Cicpc, que lo buscaba como sospechoso de la desaparición de la joven mujer, de cuya unión quedó un niño de un año de edad.

La víctima y su pareja tuvieron dos años de relaciones, hasta que se separaron. Ella viajaba con frecuencia a Maracaibo, al municipio San Francisco donde reside su padre. Se vino a Caracas, pero no pudo visitar a su madre, porque se trasladó de urgencia a Valencia, estado Carabobo, porque una prima le avisó que el niño estaba enfermo y era necesario trasladarlo a un hospital.

Luego regresó a Caracas y fue a la casa de su ex pareja, el 20 de noviembre del año pasado, los familiares no supieron más de ella. Hicieron contacto con el ex marido que les indicó que ella había salido. Transcurrido más de 20 días los familiares la buscaron por hospitales y dependencias policiales, sin respuesta alguna.

Allegados admitieron que la mujer viajaba con frecuencia y pasaba unos 20 días en el Zulia o en Carabobo, pero como no tenían información, decidieron denunciar el caso en el Cicpc. Una comisión buscó al sujeto, principal sospechoso, en San Agustín del Sur, pero no lo hallaron. El pasado 15 del presente mes localizaron el cadáver de Ana Daniela y ese mismo días en el presunto enfrentamiento cayó abatido su ex marido. Era la mayor de dos hermanas.

UN ALBAÑIL

Desde el pasado jueves 13 del presente mes se encontraba desaparecido Omar Alberto Suárez López, de 18 años de edad. Fue localizado muerto el pasado jueves 20 de febrero 2020, en la morgue de Bello Monte.

Familiares indicaron en la morgue que Omar Alberto tenía 3 meses en el Distrito Capital. Era natural de San Félix, estado Bolívar, pero decidió buscar mejor futuro y residía en Caracas con su padre, pero a los pocos meses su papá logró una relación con una mujer y donde residían era una casa con poco espacio físico, el joven decidió mudarse a los Valle del Tuy, estado Miranda, en una vivienda de un tío.

Consiguió empleo de albañil y viajaba todos los días de los Valles del Tuy a la Capital de la República, por cuanto laboraba en un sector de Las Mercedes, municipio Metropolitano Baruta. Luego de la desaparición su padre y su tío lo buscaron por diferentes centros de salud y oficinas policiales, hasta que lo hallaron muerto en la Medicatura Forense de Bello Monte, donde los funcionarios informaron que el joven fue localizado con un tiro en la cabeza y quemado en un sector de Sierra Maestra, parroquia 23 de Enero al oeste del municipio Libertador, Distrito Capital.

La víctima era el mayor de 3 hermanos. Familiares no tenían idea del por qué mataron al joven ni qué hacía por el sector donde lo asesinaron.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | elsiglo-Caracas