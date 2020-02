Cada hombre es un mundo, y en la cama a cada uno le puede gustar más una cosa que otra. Pero si quieres saber cómo hacer venir a un hombre, debes conocer ciertas pautas generales que al 99% de los chicos les gusta. Desde algunas técnicas manuales, orales, hasta ciertas posiciones que van a hacer que tiemble de placer.

1. Antes de todo, procura que esté bien excitado

No bajes ahí abajo hasta estar segura de que tu hombre está bien caliente y todo está suficientemente duro y preparado. Es preferible que pases más tiempo jugando preliminares que desgastarse la quijada levantando lo que no está de humor. Deja tu boca para lo último, cuando ya sea obvio que vas a tener resultados.

2. Hacer llegar a un hombre con cambios de posturas

Si quieres hacerle llegar más rápido, una buena manera es realizando un cambio de posturas de forma correcta. A la gran mayoría les gusta la posición en 4, esa pose es infalible, y atiende a su instinto más primario de «tener el control». Te recomiendo que utilices esa pose para el final, e ir haciendo la estimulación gradual con cambios de pose donde finalmente él tenga todo el control.

3. Trabajo manual

No todo en el sexo es penetración, a veces una buena masturbación puede ser la mejor opción si quieres darle un caprichito a tu pareja. Y lo mejor de todo es que se la puedes hacer en cualquier momento y lugar, él te lo agradecerá siempre!.

4. Hacer sentir placer a un hombre

Para hacerle sentir placer es inevitable conocerle antes, cada quien tiene sus fantasías, y le gusta hacer ciertas cosas en la cama: dar nalgadas, agarrar del pelo, etc. Y eso solo lo sabrás si tienes una buena comunicación con tu pareja. Es imposible disfrutar de un buen polvo si no te comunicas con él.

5. La mirada del amor para hacer eyacular a un hombre que tarda. Sexo Oral.

Si quieres que eyacule más rápido, la mirada del amor es casi infalible. Qué!!?? ¿Aún no sabes cuál es la famosa mirada del amor?. Bueno, así se conoce a un «buen oral» en el submundo jeje. Bajarle a un hombre, no es una señal de sumisión, olvida esos tabúes que no te permiten disfrutar de tu sexualidad!.

6. Cómo hacer venir y terminar a un hombre estando arriba

Si te colocas encima de él debes procurar estimular la cabeza de su miembro. Muchas de nosotras cometemos el error de dejar el miembro totalmente adentro y nos empezamos a mover hacia los lados, o en círculos, pero si quieres saber cómo hacer llegar a un hombre a su punto máximo, debes estimular la cabeza del falo, sí o sí.

Puede resultarle aún más excitante si haces lo mismo, colocándote de espaldas, de manera que solo vea tu trasero.