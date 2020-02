En la morgue de Bello Monte, la señora Valentina Vallenilla, exigió que se haga justicia por la muerte de su hijo Axel Carreño Vallenilla, de 28 años de edad, quien recibió un mortal tiro en el pecho, cuando se encontraba en horas de la noche del pasado lunes frente a la estación de servicios Las Estrella de San Bernardino, municipio metropolitano Libertador, Distrito Capital.

La señora indicó que a su hijo lo mató un funcionario del Cicpc, que argumento “que mi hijo lo iba a robar, pero eso no es cierto por ellos son vecinos, se conocían desde que eran menores de edad. Al parecer, según me comentaron, el policía y mi hijo tuvieron un altercado verbal. No hubo un enfrentamiento armado, eso es mentira, así lo quiere hacer ver los de la policía. Que investiguen y recojan las filmaciones de las cámaras de seguridad que existen en el lugar”, dijo la señora Vallenilla

Indicó que su hijo se dedicaba a sus trabajos como comerciante ropa y mototaxista. Dejó cuatro hijos menores de edad, de los cuales dos los cría ella y forman parte de la academia de fútbol del Caracas FC. “Los policías se gradúan para cuidar a los ciudadanos, no para matarlos como hicieron con mi hijo”.

La señora admitió que su hijo estuvo detenido por la compra de una motocicleta que resultó estar denunciada por robo, pero logró libertad condicional. Reiteró su petición que se haga justicia en el caso de Axel Carreño.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | elsiglo -Caracas