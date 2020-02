El cantante de la agrupación Los Boys; Nelson Farias, conocido como Nelson “El Prince”, tomó la decisión de lanzar su carrera como solista.

El artista venezolano expresó entre palabras: “Estoy muy feliz y tengo muchas expectativas con esta importante decisión que he tomado. Lo he apostado todo; estoy trabajando incansablemente porque no quiero defraudar a toda la fanaticada que me ha acompañado durante tantos años; más bien deseo me siga apoyando en esta nueva etapa de mi carrera. Mi música está hecha con mucho amor para ustedes a quienes siempre le estaré agradecido”

Así mismo, se pudo conocer que el nuevo sencillo titulado “Feeling” es el nombre por la cual el artista debutará en solitario, con un toque ciento por ciento urbano y que será promocionado digitalmente en varios países: Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, España y Venezuela.

Y es que dicho tema viene acompañado de un videoclip músical, filmado en formato cine en Caracas, dirigido por Karen Bompart y producido por Bompart Media. Del mismo modo, cuenta con su propia autoría; en compañía de Leo Moreno y Piola; mientras que la producción musical estuvo a cargo de “El Prince”, Jander Rodríguez (Fragaprod) y Talio Sánchez.