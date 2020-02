La relación entre Dakota Johnson y Chris Martin no es solo sentimental, sino también profesional. La actriz de Cincuenta sombras de Grey ha querido dar un gran paso en su carrera y ha debutado como directora en el último videoclip de Coldplay, banda británica de la que es vocalista su actual pareja.

La colaboración de ambos en el tema Cry cry cry —dentro del álbum Everyday life— demuestra la solidez de la pareja, después de que el pasado verano pasara por algún bache en su relación, que comenzó en 2017. La hija de Melanie Griffith y Don Johnson no ha estado sola al mando detrás de las cámaras, sino que ha contado con la ayuda del director Cory Bailey para narrar una historia de amor que perdura durante años. Las imágenes muestran al grupo cantando una balada en el Rivoli Ballroom, un popular salón de baile londinense de los años cincuenta, en el que también han grabado videoclips o han actuado Florence and the Machine, Lana del Rey, Kings of Leon y The White Stripes. La atención se centra en una joven pareja que muestra cómo evoluciona su relación a través del tipo de coreografía —creada por Celia Rowlosn-Hall—, vestimenta y su transformación física, pues terminan siendo dos ancianos que bailan lentamente agarrados en la pista de la discoteca.

A pesar de su andadura en el mundo de la dirección, Johnson no abandona la interpretación. El pasado enero estrenó The Nowhere Inn y próximamente presentará Covers, una historia ambientada en la industria musical de Hollywood, y The lost daughter, donde ha trabajado con la actriz ganadora de un Oscar Olivia Colman.