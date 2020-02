Comerciantes de las tiendas de zapatos del municipio José Félix Ribas, informaron que desde que se inició el año el panorama de las bajas ventas no ha cambiado, indicaron que registran entre 50 y 60% en comparación con el año pasado.

Según los dueños y encargados de este tipo de tiendas la baja demanda responde al bajo poder adquisitivo que mantienen las familias de esta parte del estado Aragua, la cual los obliga a jerarquizar sus prioridades, dejando la compra de calzado en un plano casi inexistente.

Yelitza Caracas, trabajadora de una tienda en la ciudad de La Victoria, señaló que en la actualidad los zapatos no se están vendiendo porque a la gente no le alcanza el dinero, lo que representa una pérdida en las inversiones realizadas, que en su mayoría son con divisas extranjeras.

“Las ventas realmente han estado bajas, en mi caso hasta 50% ha disminuido la demanda, presumimos que es a consecuencia del bajo poder adquisitivo de las personas. Sin embargo, tratamos de realizar ajustes lo más apegado al bolsillo del comprador, para que así tengan una alternativa de compra”, puntualizó Caracas.

Asimismo comentó que los calzados más llevados son los de damas y juveniles, pues son los más económicos, manteniendo precios que van desde los 235 mil hasta el millón quinientos los más costosos.

“Las damas como siempre son las más coquetas y buscan comprar sandalias que son hasta cierto punto el calzado más económico dependiendo del modelo. Sin embargo los jóvenes también tratan de estar a la moda y buscan alternativas que vayan con la tendencia y además se les acomode a sus ingresos”, dijo la vendedora.

Por otro lado, el señor Carlos Pantaleón, dueño de una zapatería con más de 20 años en la ciudad, comentó que para los niños están buscando desde ya calzados escolares. “Los padres ya andan viendo precios y si es posible comprando, de manera de que cuando les toque el año escolar ya tengan los zapatos y el gasto sea menor, porque para nadie es un secreto que todo sube y nada baja. La culpa realmente no es de nosotros, sino de los distribuidores y los precios que nos presentan”, dijo.

Ahora bien, con respecto al “Plan Z” anunciado por el Ejecutivo nacional, que permitirá la elaboración masiva de calzados a escala nacional, el señor Pantaleón indicó no conocer la situación del plan anunciado por el Mandatario nacional. “A mí no me han dicho nada, ni conozco mayor información de eso, Andamos como pajaritos en grama”.

DANIEL MELLADO | elsiglo