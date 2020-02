Con el pasar del tiempo, se adicionan cada vez más dificultades para la población del área automotriz, esto a consecuencia del alto costo de los insumos y repuestos, lo que hace que más de uno busque alternativas para paliar la situación, siendo el problema más frecuente el como alargar la vida útil de los cauchos.

Y es que vulcanizar los neumáticos, parcharlos y comprar chivas, para los habitantes del eje Este de Aragua, se ha vuelto la mejor opción, ya que los costos de los neumáticos nuevos son excesivamente elevados y es casi imposible adquirirlo con un salario mínimo.

En torno a esta situación, realizamos una visita a estos sitios, corroborando por parte de los dueños y encargados que en la actualidad esta opción sigue siendo demandada, sin embargo en comparación a otras épocas el volumen de clientes ha bajado de manera considerable.

“La afluencia de carros ha disminuido mucho, no sabemos si es por el mes o por el alto costo de todo que las personas en ocasiones prefieren comprar comida y andar en bus antes que realizar este tipo de inversiones. No obstante, siguen viniendo pero no en la misma cantidad. Por ejemplo en lo que va de semana he atendido sólo dos clientes”, manifestó Eduard Izquiel, encargado de uno de estos sitios.

Igualmente señaló que los que deciden realizar estos arreglos pueden contribuir a alargar un poco más la vida de sus cauchos, con una inversión no tan elevada y que le puede durar, dependiendo del uso y del estado de la llanta. “Las reparaciones por las que más vienen son por parchos y esa es muy factible, en mi caso la tenemos por 100 mil bolívares un parcho 00, todo va a depender del tamaño”.

Otro de los servicios que piden los clientes en el taller de Izquiel, son las vulcanizaciones, dependiendo si es por dentro o por fuera y pueden hacerla por 200 o 300 mil bolívares.

“Son alternativas que ofrecemos que son viables, porque si un caucho te vale un aproximado de 35$ aquí se puede conseguir en menos de la mitad. Asimismo, ofrecemos cocido, pero todo va a estar sujeto al estado que mantenga el caucho, porque hay algunos que están muy deteriorados”.

La realidad de las pocas caucheras de esta parte de la entidad aragüeña, es que siguen prestando servicio conforme se vaya demandando, ofreciendo costos que puede que a muchos no les agrade, pero que al final les dan una caricia al bolsillo del conductor que opte por realizar estas reparaciones, entre tanto “resuelven” el comprar cauchos nuevos.

